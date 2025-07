Shein y Temu sacuden el mercado: marcas responden con outlets, descuentos y ropa importada

La expansión de Shein y Temu —gigantes del e-commerce con envíos y precios imbatibles— recalienta la competencia en el mercado de la moda en Argentina. Ante un escenario cada vez más desafiante, las principales marcas que militan en el país ajustan sus estrategias para hacer frente a la pérdida de ventas y al cambio en los hábitos de consumo.

Según la Cámara Argentina de la Indumentaria, las ventas en el sector cayeron un 7,7% interanual entre mayo y junio, la peor cifra del año. El 56% de las empresas del rubro reportaron una baja en sus operaciones.

Frente a este panorama, firmas nacionales e internacionales anticipan liquidaciones, refuerzan sus canales de outlet y comienzan a importar la ropa más buscada por los argentinos, muchas veces disponible a menor precio en el exterior.

El modelo outlet, que tradicionalmente se enfocaba en liquidar stock fuera de temporada, se consolidó como una herramienta clave para sostener la demanda en medio de la recesión. Hoy, prácticamente todas las marcas líderes cuentan con algún canal de venta con descuentos agresivos y mayor alcance que el que logran en sus locales tradicionales de shoppings.

El auge de los outlets y ferias de descuentos

Este cambio dio lugar al crecimiento de espacios como Re! Outlet, impulsado por el Grupo IRSA, principal operador de centros comerciales del país. Tras una primera edición en febrero en La Rural, la segunda edición se realiza hasta el 1° de agosto en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, con más de 30 marcas premium en un espacio de 2.200 m².

La feria incluye indumentaria femenina, masculina e infantil con descuentos de hasta el 70%, promociones 2x1, reintegros bancarios de hasta 40% y financiación. También incorporó prendas importadas de H&M, Forever 21, Bershka y Massimo Dutti, marcas que los argentinos suelen comprar por plataformas online.

A dos semanas de su apertura, el evento ya superó los 100.000 visitantes y vendió más de 50.000 productos. El éxito fue tal que se extendió el horario de atención: originalmente de 12 a 20, ahora abre a las 10. Desde IRSA anticipan que el formato tendrá cuatro ediciones por año.

“La respuesta del público superó nuestras expectativas. Este modelo conecta a las marcas más importantes con nuevos consumidores”, explicó Gastón Manganiello, CMO de IRSA. El grupo ya posee dos outlets estables —Distrito Arcos y Soleil— y con Re! Outlet suma un nuevo centro comercial, al menos de forma temporal.

La competencia se intensifica

IRSA no es el único jugador en este terreno. The Luxury Outlet – The Palace, fundado por el empresario Sergio Blanco hace 15 años, también gana protagonismo con su edición de invierno en Tribuna Plaza, en el Hipódromo de Palermo. Participan 46 marcas con rebajas de hasta 40% y productos que incluyen importados como GAP y Zara.

“El canal outlet dejó de ser un complemento. Hoy muchas marcas nos piden más ediciones porque se convierte en su punto de venta más fuerte”, asegura Blanco. Según sus cifras, las ventas de esta edición están un 12% por encima de julio 2024 y 38% más que en marzo.

El evento impone un piso del 30% de descuento para todas las marcas y permite que, según su perfil, sean aún más agresivas. “Las marcas deportivas suelen liderar con precios más competitivos. Con la presión internacional, muchas ajustarán aún más sus valores”, advierte.

Zara también se suma con rebajas fuertes

Incluso Zara, a 50 años de su fundación, intensificó su estrategia de descuentos en sus locales de Alto Palermo y Abasto. Las camisas arrancan en $49.999 y los pantalones desde $59.999, en un intento por captar a los consumidores que encuentran precios hasta tres veces más baratos en tiendas europeas.