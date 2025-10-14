Mhoni Vidente reveló el horóscopo semanal con predicciones para cada uno de los signos del zodiaco.

En un video que publicó en el Canal Oficial Mhoni Vidente (su canal oficial de Youtube) destaca cuáles son los números mágicos nos ayudarán a tener golpes de suerte.

Mhoni Vidente: los números de la suerte del 13 al 17 de octubre 2025

  • Aries: 10, 29 y 34
  • Tauro: 04, 26 y 28
  • Géminis: 11, 39 y 40
  • Cáncer: 23, 35 y 62
  • Leo: 18, 24 y 41
  • Virgo: 05, 16 y 21
  • Libra: 02, 24 y 43
  • Escorpio: 11, 14 y 17
  • Sagitario: 06, 12 y 18
  • Capricornio: 19, 25 y 31
  • Acuario: 07, 13 y 32
  • Piscis: 08, 30 y 77
Los números de la suerte de esta semana, según Mhoni Vidente.
Mhoni Vidente: los signos compatibles en la semana del 13 al 17 de octubre 2025

  • Aries: Capricornio, Leo y Sagitario
  • Tauro: Acuario, Piscis y Virgo
  • Géminis: Libra, Sagitario y Acuario
  • Cáncer: Escorpio, Capricornio y Piscis
  • Leo: Géminis, Aries y Sagitario
  • Virgo: Tauro, Acuario y Capricornio
  • Libra: Sagitario, Acuario y Géminis
  • Escorpio: Escorpio, Piscis y Cáncer
  • Sagitario: Leo, Cáncer y Aries
  • Capricornio: Libra, Virgo y Tauro
  • Acuario: Virgo, Géminis y Tauro
  • Piscis: Cáncer, Libra y Escorpio
Conocé tu horóscopo de hoy, 14 de octubre de 2025