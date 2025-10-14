Mhoni Vidente reveló el horóscopo semanal con predicciones para cada uno de los signos del zodiaco.

En un video que publicó en el Canal Oficial Mhoni Vidente (su canal oficial de Youtube) destaca cuáles son los números mágicos nos ayudarán a tener golpes de suerte.

Mhoni Vidente: los números de la suerte del 13 al 17 de octubre 2025

Aries: 10, 29 y 34

Tauro: 04, 26 y 28

Géminis: 11, 39 y 40

Cáncer: 23, 35 y 62

Leo: 18, 24 y 41

Virgo: 05, 16 y 21

Libra: 02, 24 y 43

Escorpio: 11, 14 y 17

Sagitario: 06, 12 y 18

Capricornio: 19, 25 y 31

Acuario: 07, 13 y 32

Piscis: 08, 30 y 77

Mhoni Vidente: los signos compatibles en la semana del 13 al 17 de octubre 2025