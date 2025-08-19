La ciudad de Concepción alista los últimos detalles para recibir una nueva edición de la Exposición Rural, organizada por la Sociedad Rural de Tucumán en conjunto con la Municipalidad local. El acontecimiento, que según sus organizadores será de mayor envergadura que en años anteriores, tendrá lugar en un predio renovado y mejor ubicado, con más de 60 stands, espacios para espectáculos y una amplia propuesta gastronómica.

Constanza Tomé, representante de la Sociedad Rural, destacó el significado del evento para el sector: “Estamos muy contentos con esta exposición, que quiere mostrar que el campo sigue pujante, que es la única manera de que la provincia pueda crecer y diferenciarse. Este año tenemos un predio excelente, con patio de comidas, espectáculos y maquinaria de última generación”. Sus palabras remiten a la intención de visibilizar la actividad agropecuaria como motor regional y al esfuerzo por ofrecer una muestra actualizada tanto en servicios como en atracciones.

La programación incluirá, como novedad principal, el primer simposio internacional de drones, que comenzará el jueves al mediodía. El encuentro reunirá especialistas de Estados Unidos, España, Brasil, Chile y diversas provincias argentinas para abordar las aplicaciones de esta tecnología. Según los organizadores, los drones representan una transformación importante no solo en la agricultura de precisión —mejorando prácticas como la fumigación dirigida y el mapeo de cultivos— sino también en la logística, por su potencial para optimizar el transporte y el monitoreo de cargas agrícolas.

Además de las jornadas técnicas, la exposición contará con espacios de entretenimiento y propuestas comerciales. El sábado se presentará el grupo musical Los Avelinos, y habrá participación de empresas nacionales que aportarán soluciones innovadoras en maquinaria y servicios vinculados al sector. La combinación de actividades procura atraer tanto a productores y técnicos como a familias y público en general.

Desde la organización se hizo un llamamiento a la comunidad de Concepción: “Queremos que toda la gente de Concepción nos acompañe y disfrute de esta fiesta del campo, porque sin ellos no somos nada”, afirmó Tomé. La invitación pone en valor la dimensión social del evento, que se propone como instancia de encuentro entre el campo, la industria y la sociedad local.

La Exposición Rural de Concepción, con su predio renovado, el simposio internacional de drones y una oferta variada de espectáculos y gastronomía, se presenta así como una propuesta integral para mostrar los avances y las oportunidades del sector agropecuario en la provincia.