Solución al hundimiento en la calzada: el SAT realiza trabajos en Cariola y Alfredo Guzmán

En la intersección de las calles Cariola y Alfredo Guzmán, en Yerba Buena, un incidente relacionado con el hundimiento de la calzada atrajo la atención de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT). Este fenómeno fue investigado por un equipo técnico de la SAT, el cual llevó a cabo una serie de excavaciones para determinar la causa del problema. Durante el proceso, se constató que el colector cloacal no presentaba daños ni fallas, lo que llevó a los especialistas a concluir que el hundimiento había sido provocado por la filtración de agua de lluvia a través de las juntas del hormigón.

Hugo Paliza, gerente de Operaciones y Mantenimiento de la SAT, proporcionó detalles sobre la situación. En colaboración con representantes de la Municipalidad de Yerba Buena y de la Dirección Provincial de Tránsito, se llegó a la conclusión de que el incidente no se debía a una avería en el sistema cloacal, sino a condiciones ambientales que afectaron la estructura de la calzada. Por su parte, el presidente de la SAT, Marcelo Caponio, subrayó el compromiso de la entidad con la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, como lo ha solicitado el gobernador Osvaldo Jaldo.

Caponio afirmó que, desde el inicio de su gestión, la SAT ha estado trabajando en diversas obras y en la atención de situaciones imprevistas para prevenir el desborde de líquidos cloacales, lo cual es fundamental para la preservación de la infraestructura urbana y el adecuado funcionamiento de la red. A raíz de esta intervención, la calzada afectada fue reparada y restablecida a la circulación en un breve lapso de tiempo, lo que permitió que el tránsito en la zona volviera a la normalidad.

Esta acción es parte de un esfuerzo continuo por parte de la SAT para garantizar la calidad de vida de los habitantes de Tucumán, demostrando que la atención oportuna a las emergencias puede contribuir a la estabilidad y seguridad en la infraestructura urbana.