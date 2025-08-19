Subasta de casi 50 autos desde $3,3 millones: históricos, clásicos y actuales en venta
Un catálogo digital agrupa vehículos de diversas marcas, años y estados, con precios mínimos que oscilan entre $3.300.000 y $20.000.000.
El próximo jueves 21 de agosto de 2025, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y bajo la organización de Monasterio Tattersall, se realizará una subasta multiempresa que ofrecerá 48 vehículos en formato digital: un conjunto que combina autos clásicos de interés histórico, sedanes, utilitarios y unidades de flota reciente, incluyendo marcas como Chevrolet, Ford, Volkswagen, Toyota, Peugeot, Fiat y Renault. La actividad comenzará a las 14:00 y exigirá inscripción previa y cumplimiento de condiciones específicas de participación. Los precios base se fijan en función del año de patentamiento, el kilometraje y el estado general de cada lote, que abarca tanto piezas de colección como modelos que circularon en flotas corporativas en años recientes.
|Vehículo
|Modelo / Año
|Kilometraje
|Precio base / mínimo
|Observaciones
|Chevrolet 400
|1969
|—
|$8.000.000
|Presentado en buen estado
|Renault Kangoo PH3 Confort 1.6 (Lote 29)
|—
|—
|$3.300.000
|Dominio AB504GM
|Volkswagen Gol Trend 1.6
|2016
|231.819 km
|$4.600.000
|Modelo 2016
|Volkswagen Gol Trend 1.6
|2018
|223.584 km
|$6.500.000
|Modelo 2018
|Volkswagen Voyage (x3)
|2013 / 2014
|Varía según unidad
|$4.000.000 - $6.200.000
|Precios según kilometraje
|Toyota Etios XS 1.5
|2017
|237.000 km
|$6.600.000
|Ejemplar 2017
|Toyota Etios XS 1.5
|—
|257.440 km
|$5.500.000
|Otro ejemplar
|Toyota Corolla XLI 1.8 CVT
|2018
|212.035 km
|$13.000.000
|Posicionado en segmento medio
|Ford Focus (varios)
|—
|—
|$7.500.000 - $14.000.000
|Diferentes unidades
|Volkswagen Vento
|2020
|130.116 km
|$20.000.000
|Unidad más costosa del remate
|Peugeot Partner Patagónica
|—
|—
|$3.300.000 - $7.000.000
|Vehículo de carga / uso mixto
|Fiat Dobló
|—
|—
|$3.300.000 - $7.000.000
|Vehículo de carga / uso mixto
|Renault Kangoo (varias)
|—
|—
|$3.300.000 - $7.000.000
|Vehículos de carga / uso mixto
|Resumen - Toyota (Corolla y Etios)
|—
|—
|$5.500.000 - $13.000.000
|Segmento medio
El mecanismo online habilitó la participación desde cualquier lugar del país, con requisitos de inscripción claros y plazos definidos. La amplitud de precios y la variedad de modelos, que incluyeron autos clásicos, sedanes de gama media, compactos y utilitarios, marcaron la singularidad del evento.
Cómo participar del remate
Para intervenir en la subasta es necesario abrir una cuenta en la plataforma digital, garantizar la caución del 10% mediante depósito o transferencia, o del 30% con eCheq diferido, y luego ofertar en línea por el lote elegido.