El próximo jueves 21 de agosto de 2025, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y bajo la organización de Monasterio Tattersall, se realizará una subasta multiempresa que ofrecerá 48 vehículos en formato digital: un conjunto que combina autos clásicos de interés histórico, sedanes, utilitarios y unidades de flota reciente, incluyendo marcas como Chevrolet, Ford, Volkswagen, Toyota, Peugeot, Fiat y Renault. La actividad comenzará a las 14:00 y exigirá inscripción previa y cumplimiento de condiciones específicas de participación. Los precios base se fijan en función del año de patentamiento, el kilometraje y el estado general de cada lote, que abarca tanto piezas de colección como modelos que circularon en flotas corporativas en años recientes.

Vehículo Modelo / Año Kilometraje Precio base / mínimo Observaciones Chevrolet 400 1969 — $8.000.000 Presentado en buen estado Renault Kangoo PH3 Confort 1.6 (Lote 29) — — $3.300.000 Dominio AB504GM Volkswagen Gol Trend 1.6 2016 231.819 km $4.600.000 Modelo 2016 Volkswagen Gol Trend 1.6 2018 223.584 km $6.500.000 Modelo 2018 Volkswagen Voyage (x3) 2013 / 2014 Varía según unidad $4.000.000 - $6.200.000 Precios según kilometraje Toyota Etios XS 1.5 2017 237.000 km $6.600.000 Ejemplar 2017 Toyota Etios XS 1.5 — 257.440 km $5.500.000 Otro ejemplar Toyota Corolla XLI 1.8 CVT 2018 212.035 km $13.000.000 Posicionado en segmento medio Ford Focus (varios) — — $7.500.000 - $14.000.000 Diferentes unidades Volkswagen Vento 2020 130.116 km $20.000.000 Unidad más costosa del remate Peugeot Partner Patagónica — — $3.300.000 - $7.000.000 Vehículo de carga / uso mixto Fiat Dobló — — $3.300.000 - $7.000.000 Vehículo de carga / uso mixto Renault Kangoo (varias) — — $3.300.000 - $7.000.000 Vehículos de carga / uso mixto Resumen - Toyota (Corolla y Etios) — — $5.500.000 - $13.000.000 Segmento medio

El mecanismo online habilitó la participación desde cualquier lugar del país, con requisitos de inscripción claros y plazos definidos. La amplitud de precios y la variedad de modelos, que incluyeron autos clásicos, sedanes de gama media, compactos y utilitarios, marcaron la singularidad del evento.

Cómo participar del remate

Para intervenir en la subasta es necesario abrir una cuenta en la plataforma digital, garantizar la caución del 10% mediante depósito o transferencia, o del 30% con eCheq diferido, y luego ofertar en línea por el lote elegido.