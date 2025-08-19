El próximo jueves 21 de agosto de 2025, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y bajo la organización de Monasterio Tattersall, se realizará una subasta multiempresa que ofrecerá 48 vehículos en formato digital: un conjunto que combina autos clásicos de interés histórico, sedanes, utilitarios y unidades de flota reciente, incluyendo marcas como Chevrolet, Ford, Volkswagen, Toyota, Peugeot, Fiat y Renault. La actividad comenzará a las 14:00 y exigirá inscripción previa y cumplimiento de condiciones específicas de participación. Los precios base se fijan en función del año de patentamiento, el kilometraje y el estado general de cada lote, que abarca tanto piezas de colección como modelos que circularon en flotas corporativas en años recientes.

VehículoModelo / AñoKilometrajePrecio base / mínimoObservaciones
Chevrolet 4001969$8.000.000Presentado en buen estado
Renault Kangoo PH3 Confort 1.6 (Lote 29)$3.300.000Dominio AB504GM
Volkswagen Gol Trend 1.62016231.819 km$4.600.000Modelo 2016
Volkswagen Gol Trend 1.62018223.584 km$6.500.000Modelo 2018
Volkswagen Voyage (x3)2013 / 2014Varía según unidad$4.000.000 - $6.200.000Precios según kilometraje
Toyota Etios XS 1.52017237.000 km$6.600.000Ejemplar 2017
Toyota Etios XS 1.5257.440 km$5.500.000Otro ejemplar
Toyota Corolla XLI 1.8 CVT2018212.035 km$13.000.000Posicionado en segmento medio
Ford Focus (varios)$7.500.000 - $14.000.000Diferentes unidades
Volkswagen Vento2020130.116 km$20.000.000Unidad más costosa del remate
Peugeot Partner Patagónica$3.300.000 - $7.000.000Vehículo de carga / uso mixto
Fiat Dobló$3.300.000 - $7.000.000Vehículo de carga / uso mixto
Renault Kangoo (varias)$3.300.000 - $7.000.000Vehículos de carga / uso mixto
Resumen - Toyota (Corolla y Etios)$5.500.000 - $13.000.000Segmento medio

El mecanismo online habilitó la participación desde cualquier lugar del país, con requisitos de inscripción claros y plazos definidos. La amplitud de precios y la variedad de modelos, que incluyeron autos clásicos, sedanes de gama media, compactos y utilitarios, marcaron la singularidad del evento.

Cómo participar del remate

Para intervenir en la subasta es necesario abrir una cuenta en la plataforma digital, garantizar la caución del 10% mediante depósito o transferencia, o del 30% con eCheq diferido, y luego ofertar en línea por el lote elegido.