La ministra de Educación, Susana Montaldo, expresó este miércoles su profunda preocupación tras el intento de suicidio de una alumna de nueve años, hecho que motivó la presentación de una denuncia en la Fiscalía para que se investigue la situación. La cartera educativa actuó en forma inmediata ante la gravedad del caso y solicitó la intervención judicial para esclarecer responsabilidades y circunstancias.

Según el relato de la madre, la niña habría sido víctima de bullying en la Escuela Julio A. Roca. Tres compañeras la hostigaban por su color de piel y sus rulos, y además la agredían físicamente con empujones y golpes en el aula. “Es un hecho lamentable y doloroso. Estamos rezando para la mejora de esta niñita”, señaló Montaldo, quien remarcó el impacto que tuvo el suceso en la comunidad educativa.

La ministra agregó: “Ha sido un golpe duro para nosotros que esta niñita tome esa determinación. Toda la comunidad educativa está rezando por su mejora. Nosotros hicimos la denuncia en Fiscalía porque creemos que esto es algo muy serio que amerita una investigación para esclarecer toda la situación”. También informó que hace 40 días se había registrado un episodio de bullying que fue abordado con padres y alumnos, y que la escuela cuenta con equipos de mediadores que actúan en los recreos.

Montaldo destacó la intervención de los equipos de orientación escolar —psicólogos, pedagogos, asistentes sociales y fonoaudiólogos— y pidió a la comunidad mantener la serenidad y reforzar el acompañamiento familiar. “Pido a la comunidad que tengamos serenidad, que sí nos ocupemos. Me gustaría que para los padres sea un llamado de atención: hay que escuchar a los chicos”, enfatizó. Asimismo hizo un llamado a la reflexión sobre el uso de la tecnología: “Parece demasiado temprano para darle un celular a un niño... No podemos dejar a niños de nueve años solos, sin acompañamiento”.