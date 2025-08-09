Tafí del Valle amaneció con postales invernales tras la nevada

Después de la nevada que tiñó de blanco los paisajes de Tafí del Valle, el amanecer de este sábado regaló imágenes únicas: cerros, caminos y campos cubiertos por un manto blanco que todavía resiste el paso de las horas.

Las postales que llegan desde diferentes rincones de la villa muestran la belleza del lugar en pleno invierno, con una combinación perfecta entre el cielo despejado de la mañana y las suaves nubes que, según el pronóstico, se irán sumando por la tarde y la noche.

Para este sábado, el Servicio Meteorológico Nacional prevé una mínima de -8°C y una máxima de 11°C, sin probabilidades de precipitación. La jornada comenzó con cielo completamente despejado, ideal para disfrutar y fotografiar los paisajes nevados.

El resto del fin de semana seguirá con temperaturas frías, aunque en ascenso: el domingo se espera una mínima de 2°C y una máxima de 12°C, mientras que el lunes los valores treparán hasta los 15°C.

imagenes: Jorge Noriega