Tafí del Valle amaneció cubierto de nieve

En sectores como El Mollar, el paisaje se tiñó de blanco y regaló postales invernales que rápidamente circularon por redes sociales, compartidas tanto por vecinos como por turistas sorprendidos por el fenómeno.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el fin de semana continuará con condiciones similares en la región. Tanto el sábado como el domingo se esperan mínimas por debajo de 0°C y máximas que no superarán los 10°C, con cielo parcialmente nublado durante ambas jornadas.