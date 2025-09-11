Padres de alumnos de sexto grado de la Escuela Nueva en el barrio Lomas de Tafí elevaron un fuerte reclamo por la situación de violencia que afecta a sus hijos. Según denunciaron, un estudiante de ese curso protagoniza episodios de agresiones y amenazas contra sus compañeros, incluso utilizando elementos cortantes en reiteradas oportunidades. Los padres aseguran que el Ministerio de Educación ya fue notificado sobre este grave caso, aunque hasta el momento no se han implementado medidas concretas para resolver este conflicto que mantiene en alerta a la comunidad educativa.

Las familias afectadas detallaron que el niño mantiene conductas agresivas que incluyen golpes, intimidaciones para pedir dinero e incidentes con bicicletas durante los recreos. “No pedimos su expulsión, sino soluciones reales: tutorías, acompañamiento y atención profesional. No podemos seguir esperando promesas mientras nuestros hijos están en riesgo”, resumió con preocupación una de las madres que encabeza este reclamo, destacando la necesidad de una intervención urgente de las autoridades competentes.

En otro hecho similar, en la Escuela Nº46 Nicolás Avellaneda de Tafí Viejo, Micaela López denunció graves episodios de bullying que sufría su hija de 9 años por parte de sus compañeros. La situación escaló hasta que la menor sufrió una fractura en la mano tras una pelea con tres estudiantes dentro del establecimiento educativo. “Jamás se hizo una reunión, ni se presentó el gabinete. Sólo cuando hice problema me dieron una solución, que fue sacarla de la escuela”, declaró la madre con evidente angustia.

La madre también cuestionó la actitud de los directivos, afirmando que las respuestas fueron insuficientes y que incluso habría un intento de encubrir los hechos. “Me fui directamente a hacer la denuncia porque dejaron a mi hija abandonada; estando golpeada como estaba, nadie se preocupó”, remarcó con indignación. La familia ya realizó la denuncia policial correspondiente y ahora reclama justicia junto con la intervención urgente de las autoridades educativas para garantizar la seguridad de todos los alumnos. Radio Tafí Viejo