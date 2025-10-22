Tafí Viejo volverá a vibrar al ritmo del folclore con la llegada de “La Peña del Limón”, un evento que revive el espíritu del histórico Festival Nacional del Limón y celebra la identidad cultural de la ciudad. La cita será el domingo 9 de noviembre, desde las 13 horas, en el club Villa Mitre, donde vecinos, familias y visitantes podrán disfrutar de una jornada a pura música, danza, comidas típicas y tradición.

El escenario contará con la presencia de destacados artistas como Canto 4, Las 4 Cuerdas, Los 3 del Río, Los Mellizos Díaz, Dúo Tafí, La Juntada, Sofía Singh, Federico Pecchia y el Ballet Embrujo de mi Tierra, que desplegarán su talento en una tarde pensada para celebrar la cultura popular.

Además, el público podrá disfrutar de una variada oferta gastronómica, con platos regionales y bebidas, en un ambiente familiar que promete recuperar el espíritu peñero característico de Tafí Viejo.

El encuentro es organizado por el Festival Nacional del Limón y se presenta como una antesala ideal para las próximas actividades culturales de la ciudad. Las entradas anticipadas ya están a la venta con un precio totalmente popular, que, según confirman desde la organización, serán limitadas. Por último, se recomienda seguir las cuentas oficiales del evento para no perderse ninguna novedad: @lapeniadellimon.