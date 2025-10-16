Tafí Viejo: vecinos cansados por la falta de agua protestaron frente a la SAT

Durante la mañana de este jueves, un grupo de vecinos de distintos barrios de Tafí Viejo se manifestó frente a las oficinas de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) para exigir una solución urgente ante la falta de agua potable en sus domicilios. Con pancartas y cánticos, reclamaron que el servicio sea restablecido de forma normal y permanente.

Los reclamos se vienen repitiendo desde hace varias semanas en diferentes sectores de la ciudad, donde los residentes denuncian que pasan largas jornadas sin una gota de agua, lo que dificulta las tareas domésticas y el día a día.

“Ya no podemos seguir así, necesitamos una respuesta real, no promesas”, expresó una de las vecinas durante la protesta.

Hasta el momento, la empresa no emitió declaraciones oficiales sobre la situación, mientras que los manifestantes advirtieron que podrían continuar con las medidas de protesta si no obtienen soluciones concretas en los próximos días.