Tarjeta Alimentaria Independencia: hoy se acreditan los $50.000

El Programa de la Tarjeta Alimentaria Independencia es una política pública de seguridad social y alimentaria que ejecuta el Gobierno de Tucumán. Su objetivo es garantizar el acceso a alimentos a las familias más vulnerables de toda la provincia.

El ministro de Desarrollo Social, Federico Masso, confirmó que el nuevo pago de $50.000 estará acreditado de forma efectiva este jueves 23 de octubre. La medida busca cubrir necesidades básicas y fortalecer la seguridad alimentaria en todos los municipios.

El programa fue creado mediante el Decreto Provincial N° 80/04 del 17 de enero de 2025 y se implementó en tres entregas. A lo largo del año, miles de tucumanos se beneficiaron con este apoyo económico mensual.

Con una inversión inicial de $587 millones, la Tarjeta Alimentaria ahora triplicó su alcance. Actualmente llega a más de 100.000 tucumanos y tucumanas, garantizando recursos básicos para las familias en situación de vulnerabilidad.

Cada mes, el programa destina más de $4.282 millones para fortalecer el bienestar de las familias tucumanas. El Gobierno provincial destacó que la iniciativa contribuye a mejorar la calidad de vida y reducir la inseguridad alimentaria.