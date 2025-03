La tarjeta SUBE Digital es una nueva opción de pago para los usuarios del subte en la ciudad de San Miguel de Tucumán. A través de la tecnología NFC (Near Field Communication), los pasajeros podrán abonar su boleto acercando su celular al lector del molinete, sin necesidad de utilizar la tarjeta física. La herramienta está disponible para dispositivos con sistema operativo Android 8 o superior y busca agilizar el acceso al transporte público con una alternativa digital.

El nuevo método de pago busca modernizar el sistema de transporte y brindar mayor comodidad a los pasajeros. A diferencia de la tarjeta plástica tradicional, la SUBE Digital permite la carga y acreditación de saldo de manera completamente virtual, eliminando la necesidad de acercarse a una terminal para validar la recarga.

“Cuando se descarga la aplicación, a través de la misma se puede cargar el saldo, con un tope de hasta $ 40.000, y pueden pagar con el celular acercando el aparato a la validadora, donde se hace el descuento del saldo, sin necesidad de tener el plástico”, señaló el secretario de Movilidad Urbana de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, Benjamín Nieva.

A pesar de su incorporación en el sistema de transporte, la tarjeta digital no reemplaza a la física. Ambas versiones funcionan de manera independiente, por lo que no es necesario contar con la tarjeta plástica para usar la digital. No obstante, los pasajeros deberán elegir en cuál de las dos aplicar los beneficios de la tarifa escalonada, ya que no podrán usarse simultáneamente en ambas versiones.

Paso a paso para usar la SUBE en el celular