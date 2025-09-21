La llegada de la primavera 2025 renueva el aire y el espíritu, y este cambio de estación significa, también, una excelente oportunidad para saludar y compartir mensajes con los seres queridos; por eso es importante tener en cuenta que se pueden enviar tarjetas del Día de la Primavera, e incluso personalizarlas según el caso.

Es importante saber que esta estación comienza puntualmente con el equinoccio, que es el fenómeno astronómico que marca el fin del invierno. Por ello, este nuevo período representa un cambio y un reverdecer de energías, sentimientos y emociones, por lo que es ideal compartir con familia y amigos alguna frase o mensaje alusivo a través de tarjetas virtuales.

Las cinco mejores tarjetas del Día de la Primavera 2025

Cómo crear una tarjeta personalizada

Los usuarios del servicio de mensajería instantánea WhatsApp pueden compartir imágenes como saludos de primavera o realizar un breve trabajo de edición y personalizar sus dedicatorias.

Para ello pueden valerse del programa o la aplicación para editar imágenes que les resulte conveniente e incluir un nombre específico y la frase preferida para acompañar una foto o imagen de la estación que se estrena.

Los diferentes modelos y marcas de celulares también ofrecen alternativas de filtros y estilos que se pueden agregar a las imágenes de manera sencilla y rápida.

Cuándo empieza exactamente la primavera 2025

Habitualmente se asocia el inicio de esta estación del año con el 21 de septiembre, razón por la cual se celebra el Día de la Primavera en esa jornada que coincide con el Día del Estudiante en nuestro país. Sin embargo, año a año esta fecha puede variar porque se trata de un aproximado.

De acuerdo con el sitio oficial del Servicio de Hidrografía Naval argentino (SHN), el equinoccio de primavera en 2025 ocurre el 22 de septiembre. Precisamente, se dará a las 15.19 de ese día, según la Hora Oficial de Argentina (HOA). Esta hora ha sido calculada adoptando el huso horario UTC-3. En tanto, de acuerdo con el tiempo universal coordinado (TUC), este evento astronómico sucede a las 18.19.