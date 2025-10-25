Telecom, referente en soluciones tecnológicas para el mercado corporativo B2B y organismos públicos, presentó en Tucumán la edición 2025 de Telecom Trend Day dirigida a clientes pymes y grandes empresas de la región.

El encuentro funcionó como una jornada de charlas 360° en la que especialistas de cada vertical expusieron las principales soluciones del portfolio corporativo de la compañía. La propuesta se orientó a tecnologías innovadoras y de alto rendimiento, soportadas por lo que describen como la red más robusta del mercado, e incluyó la presentación de casos concretos de implementación que evidenciaron la capacidad de la empresa para acompañar a sus clientes de manera integral.

La oferta planteada se estructuró en cuatro pilares: conectividad fija y móvil, ciberseguridad, soluciones cloud e Internet de las Cosas (IoT). Además de las exposiciones, los asistentes recorrieron stands con demostraciones en funcionamiento, lo que permitió conocer en detalle las soluciones y evaluar alternativas para su adopción.

Telecom destacó su infraestructura tecnológica y un equipo profesional orientado a proveer soluciones eficientes, escalables y personalizadas, con el objetivo de optimizar la relación costo-beneficio para cada organización.

En materia de alianzas, la compañía trabaja con más de 20 partners estratégicos del segmento B2B, entre los que figuran empresas de primer nivel mundial en nubes públicas, infraestructura, ofimática, SaaS y ciberseguridad. En Tucumán, participaron referentes como CISCO, ESET, FORTINET y HUAWEI, quienes compartieron su visión sobre tendencias e innovaciones aplicables a los desafíos empresariales.

Los asistentes también tuvieron la oportunidad de interactuar con ejecutivos e ingenieros de Telecom para conocer los servicios de consultoría, implementación, gestión y soporte brindados por la unidad de Servicios Profesionales, orientada a acompañar procesos de transformación digital y mejorar la eficiencia operativa y el desempeño de los negocios.

Las soluciones de Telecom se describieron como flexibles y escalables, diseñadas a medida según las necesidades de clientes del sector privado y público y adaptadas a los requisitos sectoriales.

Telecom Trend Day es un ciclo itinerante que visita diversas ciudades del país para acercar a pymes, grandes empresas y organismos públicos las soluciones tecnológicas vigentes en el ámbito corporativo. La edición 2025 ya se presentó en Córdoba, Corrientes y Rosario, y continuó su programación en Tucumán.