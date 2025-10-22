Fuentes de la negociación confirmaron que en las próximas horas se oficializará la venta de Telefe al grupo Televisión Litoral, que comanda el empresario Gustavo Scaglione, el mayor oferente de la compulsa. El anuncio de la integración de accionistas llegará en los próximos días, mientras por primera vez en casi 30 años el canal líder del país pasará a capitales nacionales.

La actual dueña, Paramount Global, venía negociando con tres grupos: Televisión Litoral, Alpha Medios y Yankelevich. Sin embargo, días atrás había trascendido que el grupo Televisión Litoral, que comanda el empresario Gustavo Scaglione, se había quedado con Telefe tras poner sobre la mesa una promesa de pago de al menos USD 104 millones.

Viacom (dueña de MTV, Nickelodeon y Paramount) le compró Telefe a Telefónica en 2016 por un total de USD 345 millones. En julio de 2024, Paramount Global anunció un trato definitivo para fusionarse con la empresa de medios estadounidenses Skydance Media (del multimillonario Larry Ellison, aliado de Donald Trump) en un acuerdo valorado en 8000 millones de dólares.

A pesar de la integración de accionistas —que significa que Scaglione no será el único dueño y es probable que Alpha Medios y otros oferentes se integren al grupo accionista para completar la oferta— el rosarino se quedará con la dirección total de la empresa, es decir, será el dueño mayoritario con control de la programación.

Scaglione ya le había comprado a Paramount Canal 8 de Tucumán, Canal 11 de Salta y Canal 9 de Bahía Blanca y, en esta nueva operación, quedaría también al mando del Canal 11 de Buenos Aires, Canal 8 de Córdoba, Canal 5 de Rosario y Canal 13 de Santa Fe, además de tres en Uruguay y más de 10 emisoras afiliadas.

Se anticipaba que la definición llegaría en las primeras semanas de octubre, por lo que se hizo esperar. La empresa norteamericana analizaba una segunda opción por un monto menor, pero en mejores condiciones de pago, ya que los USD 104 millones habrían sido negociados por un término de casi dos años. La valuación final de la negociación no fue confirmada, pero las últimas ofertas indicaban ese piso de más de USD 100 millones.

Todos los jugadores que participaron de la licitación de la consultora Quantum Finanzas —que dirige el economista Daniel Marx, contratada por Paramount para llevar a cabo el proceso de desinversión— son de capitales nacionales y, en el medio, se colaron presiones políticas para lograr que la firma estadounidense deje al medio de comunicación en manos de “empresarios amigos” del Gobierno libertario.

Según se pudo saber, uno de los puntos que más pesaba en la venta era el cumplimiento del estricto compliance que tiene Paramount. “No le va a dejar el negocio a nadie que vaya en contra de los intereses de los estadounidenses”, señaló un participante de la compulsa.

La noticia reconfigura el ecosistema de medios audiovisuales locales, en un contexto de auge del streaming, con Olga y Luzu como nuevos protagonistas. Telefe es, aun así, el canal líder de la televisión argentina desde hace años, aunque con los desafíos de la competencia por los nuevos actores del ecosistema digital.

La negociación por Telefe

En un primer momento se creyó cerrada la venta a un grupo conformado por la familia Werthein, de la rama del canciller Gerardo Werthein, quien fue el encargado de reunir capitales de empresarios de muy buenos vínculos con el presidente Javier Milei, como el caso del dueño de IRSA, Eduardo Elsztain. “El propio presidente intentó intervenir para que Telefe quede en manos de empresarios amigos”, confesó una fuente muy vinculada con la operación. Es más, antes de esa experiencia, se buscó conformar un gran consorcio nacional para convivir, pero nadie quiso ceder el mando total.

Quien hasta último momento estuvo esperando tener un golpe de suerte es Marcelo Fígoli, titular del grupo Alpha Media, que prometió poner USD 80 millones en efectivo y otros USD 4 millones financiados para quedarse con Telefe. El dueño de las radios Rock and Pop, Rivadavia, Mega y Spendid, entre otras, sabía que estaba en desventaja económica, pero tenía en su haber el manejo del mundo del espectáculo, tan importante en un canal que supo tener estrellas de primer nivel en su prime time.

Si bien hace unos diez días había trascendido que Scaglione se quedaba con el negocio, Paramount había dilatado la decisión. ¿La razón? Una negociación subrepticia para que otros oferentes se sumen como actores minoritarios en la integración accionaria. Por esto, Fígoli no parece estar fuera del juego todavía.

Así se encaminó la licitación privada, que incluye no sólo el peso del personal que se convirtió en un “problema” para los oferentes, sino también un entorno locatario millonario. Según fuentes que accedieron al “deck” del negocio, sólo los terrenos que tiene en su poder la empresa en venta tenía un valor de USD 40 millones, en términos inmobiliarios.

Sclaglione, el empresario que construyó en el interior y se impuso en Capital

Gustavo Scaglione es el dueño del Grupo Televisión Litoral y es socio minoritario en América TV. De perfil bajo, el rosarino tejió relaciones con los estadounidenses desde que les compró Canal 8 de Tucumán, Canal 11 de Salta y Canal 9 de Bahía Blanca. Quienes lo conocen, dicen que el empresario “aprendió a dominar la ansiedad y a pensar paso a paso el proceso de negociación” con Paramount. De hecho, dejó ver poco sobre sus proyectos para el canal más visto del país.

Scaglione llegaría con otros socios que aportarían financiamiento para la operación, aunque el rosarino será la cabeza del negocio y quien tome las decisiones operativas de Telefe. En el último tiempo se mantuvo al margen de los flashes, evitando un desgaste en las horas decisivas, según dijeron en su entorno. / Perfil