Temperaturas agradables marcarán el inicio de la semana

Temperaturas agradables marcarán el inicio de la semanaMira las estimaciones del Servicio Meteorológico Nacional para este lunes en Tucumán.domingo 10 de agosto de 2025 18:30 EN VIVO Mapa de temperatura sobre la región Pronóstico para el Gran San MiguelPara Tafí del Valle