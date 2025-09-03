Temperaturas bajas y posibilidad de lloviznas en Tucumán: qué esperar

Cayó un tucumano en el operativo por la avioneta incendiada en un presunto vuelo narco Una avioneta aterrizó de forma irregular en un campo de la localidad de Garza y fue incendiada poco después por desconocidos. La escena encendió las alarmas por una posible operación narco. Tres personas —un tucumano, un salteño y un santafesino— fueron demoradas.