En el mundo de la belleza, las cejas se han convertido en protagonistas absolutas. Su forma puede cambiar por completo la expresión del rostro, y las tendencias en este aspecto evolucionan constantemente. Este año, la moda apunta hacia una apariencia más natural y juvenil: las Straight Bow, también conocidas como cejas rectas.

La tendencia, que se volvió viral en TikTok, se caracteriza por su forma casi horizontal, sin un arco pronunciado, lo que genera un efecto de suavidad y frescura en la mirada.

A diferencia de las cejas arqueadas o de las microblading definidas, las Straight Bow ofrecen un aspecto relajado y armonioso, ideal para quienes buscan un estilo más limpio y moderno. Su éxito radica en que se adaptan fácilmente a distintos tipos de rostro y requieren menos mantenimiento que otras formas más marcadas.

Cómo lograr las cejas Straight Bow

Conseguir este tipo de cejas no necesariamente implica cambios drásticos, sino algunos ajustes en la forma y el peinado. La idea es mantener la línea superior lo más recta posible y evitar la elevación del arco, lo que da como resultado una mirada más serena y contemporánea. Para lograrlo, se pueden seguir algunos pasos sencillos:

Dejar crecer los vellos naturales y evitar depilar en exceso la parte superior.

Peinar las cejas hacia el costado con gel transparente o cera fijadora.

Rellenar suavemente las zonas despobladas siguiendo una línea recta.

Evitar marcar el arco con lápiz o sombra, priorizando el acabado natural.

Recortar solo las puntas más largas para mantener un borde limpio.

El objetivo no es cambiar completamente la estructura del rostro, sino suavizarla. Por eso, las cejas rectas se adaptan tanto a estilos minimalistas como a looks más elaborados. En los tutoriales más populares de TikTok, esta tendencia se combina con bases livianas, rubores rosados y labios naturales, creando un equilibrio entre modernidad y sencillez.

Además, las Straight Bow son ideales para quienes tienen cejas gruesas o medianas, ya que el grosor ayuda a mantener la forma sin requerir retoques constantes. Para quienes tienen cejas finas, se puede recurrir a productos en polvo o delineadores en gel, que aportan volumen sin perder el efecto natural que define a esta tendencia.

Tendencia que llegó para quedarse

El atractivo de las cejas rectas radica en su versatilidad y en su capacidad para rejuvenecer el rostro. Al eliminar el arco pronunciado, la expresión facial se suaviza, dando un aire más relajado y juvenil. Este estilo se asocia con el concepto de belleza coreana, que prioriza los rasgos suaves, naturales y equilibrados.

La estética que proponen las Straight Bow se integra perfectamente con la tendencia del maquillaje sin esfuerzo, donde se busca realzar la belleza natural sin excesos. En las redes sociales, los videos de transformación con este estilo acumulan millones de visualizaciones, mostrando cómo pequeños ajustes pueden generar un gran impacto en la apariencia general.

El auge de esta forma también responde al cansancio frente a los estilos ultra definidos y a los procedimientos permanentes. Cada vez más personas optan por rutinas de belleza más simples, que priorizan la autenticidad sobre la perfección. Las cejas rectas encajan a la perfección con esta nueva visión: práctica, adaptable y moderna.

Con su equilibrio entre naturalidad y estilo, las Straight Bow se consolidan como una de las tendencias más fuertes del año. Son fáciles de mantener, favorecen a diferentes tipos de rostro y encarnan una belleza más real, fresca y sin esfuerzo, ideal para una generación que busca sentirse bien con su propio reflejo sin depender de estándares imposibles.