Con la llegada del verano, caminar por la ciudad, la playa o incluso hacer senderismo en la montaña requiere calzado cómodo, seguro y versátil. Si bien muchos optan por zapatillas deportivas o sandalias tradicionales, las nuevas sandalias deportivas se consolidan como la alternativa perfecta para combinar confort y estilo.

Sandalias deportivas con puntera abierta y velcro ajustable

Estas sandalias destacan por su puntera redonda y abierta, talón descubierto y pala con cintas que abrazan el empeine, complementadas con un sistema de velcro ajustable. Las características principales son:

Plantilla acolchada que se amolda al pie.

Amortiguación con retorno de energía y distribución uniforme del peso.

Materiales lavables a máquina.

Suela de goma con alto agarre y tracción.

Puntera ancha y redonda, talón descubierto, ajuste con velcro.

Material de secado rápido y suela de goma flexible.

Perfectas para quienes buscan comodidad y versatilidad sin perder estilo.

Versatilidad para senderismo y looks urbanos

Estas sandalias no solo son prácticas para caminar largas distancias o recorrer senderos: combinan perfectamente con shorts, bermudas o vestidos veraniegos, creando un estilo sport chic. Su diseño permite sustituir varios pares de calzado, siendo útiles tanto para montaña como para ciudad o playa.

Además, los colores neutros facilitan la combinación con cualquier outfit, mientras que los tonos más vivos aportan un toque moderno sin perder la comodidad técnica que las caracteriza.

Estas opciones se enmarcan dentro de una lógica en la que se prioriza la funcionalidad por sobre otros aspectos. Aunque, en estos casos, admiten distintas combinaciones para poder usarlas en distintos momentos.