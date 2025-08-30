Termas de Río Hondo: hubo caídas de postes e incendios por fuertes ráfagas de viento

Fuertes ráfagas de viento que se registraron en Las Termas desde la mañana del viernes provocaron la caída de postes del tendido eléctrico, además de incendios que pusieron en alarma a toda la población.

La fuerza del viento y la complicidad de algunos vecinos contribuyen para que se propagaran varios focos de incendios en diferentes lugares de la ciudad.

El de mayor proporción se registró cerca del complejo del Automóvil Club Argentino, en inmediaciones de la rotonda de acceso al embalse Río Hondo y al Autódromo provincial.

En el lugar trabajaron integrantes del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios y la colaboración de camiones cisterna del área de Servicios Públicos de la Municipalidad.

Desde Bomberos Voluntarios, su presidente Sergio Rodríguez solicitó a la población que no realice quema de pastizales, menos en esta época del año. Asimismo, la institución bomberil manifestó que trabaja en los diferentes frentes de focos ígneos que se registraron en la ciudad.

Por otra parte, tres postes cayeron en horas de la siesta sobre la avenida Juan Bautista Alberdi en inmediaciones del Hogar de Ancianos, la Escuela Técnica Nº 7 y el Cuartel de Bomberos Voluntarios.

Los vecinos del lugar mencionado se pusieron en contacto con las autoridades para solucionar el inconveniente.

Al lugar llegaron rápidamente integrantes del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios quienes realizaron tareas de prevención, posteriormente arribaron al lugar operarios de la División Electrotecnia municipal para brindar la respuesta a la solicitud de los vecinos de un sector de la ciudad que tiene un permanente recorrido de vehículos por ser la avenida Juan Bautista Alberdi un paso obligado para los viajantes que se circulan desde el norte.

Sin servicio eléctrico

La ciudad de Termas de Río Hondo en Santiago del Estero se encuentra sin servicio eléctrico en su totalidad debido a la salida de servicio de las líneas de alimentación operadas por la empresa Transnoa desde El Bracho.

La causa es el fuerte daño y destrucción ocasionados por incendios de pastizales en la zona, sobre todo por la quema de cañaverales que ante la sequía existente y el fuerte viento, generaron llamas de gran magnitud que enseguida alcanzaron las líneas eléctricas que opera Transnoa.

Precisamente la empresa Transnoa informó que se trabaja para restablecer el servicio a la brevedad.

Los daños provocados por los incendios en El Bracho, provincia de Tucumán, impiden que el suministro ingrese a la provincia de Santiago en su zona noroeste y ello hizo que Las Termas quedara sin luz. /El Liberal