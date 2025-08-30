El día sábado se registraron fuertes tormentas con intensas lluvias y caída de granizo en las zonas de Graneros y La Cocha. El fenómeno se da en vísperas de la conocida tormenta de Santa Rosa.

Nuestro meteorólogo Jorge Noriega lo venía anticipando durante la semana en Los Primeros y ahora nos explicó: “El calor que veníamos teniendo, sumado a la humedad, fue el 'alimento' perfecto para que estas nubes reaccionen así”.

Los vecinos del sur tucumano registraron el fenómeno con gran preocupación.

Juan Bautista Alberdi también registró caída de granizo de menor tamaño.