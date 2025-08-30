El día sábado se registraron fuertes tormentas con intensas lluvias y caída de granizo en las zonas de Graneros y La Cocha. El fenómeno se da en vísperas de la conocida tormenta de Santa Rosa.

Nuestro meteorólogo Jorge Noriega lo venía anticipando durante la semana en Los Primeros y ahora nos explicó: “El calor que veníamos teniendo, sumado a la humedad, fue el 'alimento' perfecto para que estas nubes reaccionen así”.

Los vecinos del sur tucumano registraron el fenómeno con gran preocupación.

video: Facebook Voces Marapak II
video: Facebook Alberto Infante
X de Contexto Tucumán
X de Cesar Juarez

Juan Bautista Alberdi también registró caída de granizo de menor tamaño.

video: Carlos Rosznercki, Noticias del Interior