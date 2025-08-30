Llegó la Tormenta de Santa Rosa y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas de nivel naranja y amarillo por tormentas, lluvias, nevadas y vientos en 16 provincias para este sábado 30 de agosto.

Una alerta naranja anticipa "fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente", mientras que una amarilla indica “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas".

Resumen de las alertas:

Tormenta: Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, La Rioja, San Juan, San Luis y Santa Fe.

Lluvia: La Pampa, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan y San Luis.

Nevada: Mendoza, Neuquén, San Juan.

Viento: Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz y Tucumán.

Alerta por tormentas: las zonas afectadas

Naranja: Córdoba y San Luis.

El área será afectada por lluvias y tormentas, algunas fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas fundamentalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h en Córdoba, donde además se prevén valores de precipitación acumulada entre 50 y 100 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

En cuanto a San Luis, las ráfagas alcanzarían los 70 km/h y se estiman valores de precipitación acumulada entre 40 y 60 mm.

Amarillo: Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, La Rioja, San Juan y Santa Fe.

El área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundantes lluvias. También pueden provocar granizo, frecuente actividad eléctrica y ráfagas de hasta 60 km/h.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

Alerta por lluvias: las zonas afectadas

Naranja: Mendoza

El será afectada por lluvias persistentes de variada intensidad, por momentos fuertes y ocasionalmente con tormentas. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 50 y 90 milímetros durante todo el período de alerta, pudiendo ser superados de forma puntual.

En las zonas más elevadas, las precipitaciones pueden ser en forma de nieve o lluvia y nieve mezclada.

Amarillo: La Pampa, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan y San Luis.

En Mendoza, San Juan y San Luis, se prevén precipitaciones continuas de distinta intensidad, en ocasiones fuertes y acompañadas de tormentas. Los acumulados podrían alcanzar entre 40 y 70 milímetros durante todo el período, con la posibilidad de superar estos valores en algunos sectores. En áreas de mayor altitud, no se descarta la ocurrencia de nieve o una combinación de lluvia y nieve.

En La Pampa, se esperan lluvias moderadas a localmente intensas. En el sector oeste de la provincia, las condiciones favorecerán la presencia de precipitaciones en forma de nieve o lluvia mezclada con nieve. Los acumulados oscilarán entre 30 y 50 mm, con la chance de valores superiores en puntos aislados. También podría registrarse alguna tormenta embebida.

En Río Negro y Neuquén, se anticipan lluvias persistentes, en general débiles a moderadas, aunque con momentos de mayor intensidad en forma localizada. Se proyectan acumulados de 20 a 40 milímetros, con posibilidad de superar esa franja de manera puntual.

Alerta por nevadas: las zonas afectadas

Naranja: Mendoza

El área será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad, por momentos fuertes. En zonas cordilleranas se prevén valores de nieve acumulada entre 50 y 90 centímetros durante todo el período de alerta, pudiendo ser superados de forma puntual. En las zonas más bajas, los valores de nieve acumulada serán mucho menores.

Amarillo: San Juan y Neuquén

En San Juan, se pronostican nevadas continuas de distinta intensidad, en ocasiones fuertes. En sectores cordilleranos, la acumulación podría ubicarse entre 30 y 60 centímetros, con la posibilidad de superar esos valores en algunos puntos. En áreas más bajas, las cantidades de nieve previstas serán considerablemente menores.

En Neuquén, se esperan nevadas de intensidad variable, con eventos localmente más intensos. Los acumulados proyectados rondarán entre 20 y 35 centímetros, aunque en forma puntual podrían registrarse cifras superiores.

Alerta por vientos: las zonas afectadas

Naranja: Catamarca, Salta, Tucumán.

El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 90 km/h, y ráfagas que podrían superar los 120 km/h, especialmente en los niveles más altos.

Amarillo: Buenos Aires, Córdoba, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, San Juan, San Luis y Santa Cruz.

El área será afectada por vientos del noroeste con velocidades entre 50 y 75 km/h, y ráfagas que pueden superar los 100 km/h, especialmente en los niveles más altos.

El resto del área será afectada, a partir del sábado 30, por vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 50 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h.