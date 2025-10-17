Diversas localidades del interior de Santiago del Estero fueron afectadas por fuertes tormentas durante la tarde de este viernes, luego de una jornada marcada por el calor extremo. Las precipitaciones llegaron acompañadas de ráfagas de viento, abundante caída de agua en cortos períodos y granizo, generando preocupación entre los vecinos.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había emitido una alerta meteorológica para gran parte del territorio provincial, advirtiendo sobre la posibilidad de tormentas fuertes con actividad eléctrica, caída de granizo y precipitaciones intensas.

Si bien hasta el momento no se reportaron daños de consideración, las autoridades recomiendan mantener la precaución, especialmente en zonas rurales y caminos anegados por la abundante lluvia. /Diario Panorama