Trabajadores estatales: cómo continúa el pago del salario de septiembre
Conocé como avanza el cronograma que inicio ayer. Se trata de el 20%. La parte complementaria comenzará a abonarse desde el 2 de octubre.
De acuerdo a lo estipulado por la Tesorería de la Provincia, repartición que pertenece a la Secretaría de Hacienda, organismo del Ministerio de Economía y Producción, ayer viernes se inició el pago del sueldo de septiembre para los trabajadores estatales de los tres poderes.
Por lo cual de acuerdo a lo establecido, ese día comenzará la parte proporcional de la siguiente forma.
Viernes 26
-SISTEMA PROVINCIAL DE SALUD (SI.PRO.SA.)
-INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
-INSTITUTO PROVINCIAL DE LUCHA CONTRA EL ALCOHOLISMO
Sábado 27
-SEGURIDAD ( Dpto. Gral. de Policia-Direc. Gral. de Institutos Penales)
-ADMINISTRACION C E N T R A L
-DEFENSORIA DEL PUEBLO
-TRIBUNAL DE CUENTAS
-TRIBUNAL FISCAL DE APELACION
-PODER LEGISLATIVO
-DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD (D.P.V.)
- COMUNAS RURALES
Martes 30
-PODER JUDICIAL (Ctro. Jud. Concepción-Ctro. Judicial Monteros-Corte Suprema de Just.-Just. Paz Legal)
-MINISTERIO PUBLICO FISCAL
-MINISTERIO PUPILAR Y DE LA DEFENSA
- MUNICIPIOS DEL INTERIOR
-DIRECCION RECURSOS HIDRICOS
-ENTE AUTARQUICO TUCUMAN TURISMO
-ENTE CULTURAL DE TUCUMAN
-INSTITUTO PROVINCIAL ACCION COOPERATIVA Y MUTUAL (I.P.A.C.Y.M.)
-SERVICIO PROVINCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (S.E.P.A.P.Y.S.)
-ENTE UNICO DE REG.DE SERVIC.PUB.PCIAL. (E.R.S.E.P.T.)
-INSTITUTO DESARROLLO PRODUCTIVO
-ENTE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA
-INST.PROMOCION DEL AZUCAR Y ALCOHOL
-ENTE AUTARQ.TEATRO MERDEDES SOSA
En tanto que la parte complementaria comenzaría el jueves 2 de octubre
Jueves 2 de octubre
-SISTEMA PROVINCIAL DE SALUD (SI.PRO.SA.)
-INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
-INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DE TUCUMAN
-ESTACION EXPERIMENTAL AGROINDUSTRIAL OBISPO COLOMBRES
-SOCIEDAD AGUAS DEL TUCUMAN
-DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD (D.P.V.)
Viernes 3 de octubre
- ADMINISTRACION C E N T R A L
-EDUCACION ESTABLEC.PROVINCIALES -(Esc.Provinciales.-Rep.18 - Esc.Sec.Transferidas.Rep.25 -
Esc.Sec.Tranf.Rep 26 Esc.Sec Transf. Rep. 27)
- DEFENSORIA DEL PUEBLO
- INSTITUTO PROVINCIAL DE LUCHA CONTRA EL ALCOHOLISMO
-TRIBUNAL DE CUENTAS
-TRIBUNAL FISCAL DE APELACION
-PODER LEGISLATIVO
-JUBILADOS FUERA DE CONVENIO
-RENTA VITALICIA-HEROES DEMALVINAS
-ASIGNACIONES Ex-EMPLEADOS TALLERES DE TAFI VIEJO
-SEGURIDAD ( Dpto. Gral. de Policia-Direc. Gral. de Institutos Penales)
Sábado 4 de octubre
- COMUNAS RURALES
- MUNICIPIOS DEL INTERIOR
-PODER JUDICIAL (Ctro. Jud. Concepción-Ctro. Judicial Monteros-Corte Suprema de Just.-Just. Paz Legal)
-MINISTERIO PUBLICO FISCAL
-MINISTERIO PUPILAR Y DE LA DEFENSA
-DIRECCION RECURSOS HIDRICOS
-ENTE AUTARQUICO TUCUMAN TURISMO
-ENTE CULTURAL DE TUCUMAN
-INSTITUTO PROVINCIAL ACCION COOPERATIVA Y MUTUAL (I.P.A.C.Y.M.)
-SERVICIO PROVINCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (S.E.P.A.P.Y.S.)
-ENTE UNICO DE REG.DE SERVIC.PUB.PCIAL. (E.R.S.E.P.T.)
-INSTITUTO DESARROLLO PRODUCTIVO
-ENTE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA
-INST.PROMOCION DEL AZUCAR Y ALCOHOL
-ENTE AUTARQ.TEATRO MERDEDES SOSA
-EDUCACION ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DE G E S T I O N PRIVADAS ( Privados Primarios, Secundarios,
Terciarios Transferidos). /Comunicación Tucumán