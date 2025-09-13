Las unidades móviles de la Mujer, de la Embarazada, de Enfermedades Crónicas, de La Salud va a la Escuela y el Operativo Tucumán Mascotas del Ministerio de Salud Pública se ponen al servicio de la población en la Plaza San Miguel ubicada en la intersección de calles Cabrera y Charcas del 15 al 19 de septiembre de 9 a 13 horas.

Con el objetivo de mejorar la accesibilidad a la salud, detectar enfermedades de forma precoz y realizar controles generales, los tráilers llevarán su operativo sanitario a los vecinos, acercado a la gente las diferentes prestaciones con las que cuentan.

Se contará para el operativo con 5 tráilers que ofrecen diferentes prestaciones, entre ellas estudios de laboratorio, oftalmología, ginecología, obstetricia, ecografías, fonoaudiología, nutrición, psicología, pediatría, odontología, servicio social, entre otras.

Tráileres móviles de Salud Pública: horarios y prestaciones en la semana que inicia

La presencia del tráiler de Mascotas, el de Enfermedades Crónicas y el móvil de la Mujer posibilita que se realicen castraciones a animales, detección de patologías como diabetes e hipertensión, mamografías y Papanicolaou para la prevención y detección de cáncer de mama y de cuello de útero y además se realizan ecografías mamarias, mamografías y se colocan implantes anticonceptivos.

Las mamografías se realizan en la población de 40 a 70 años de edad y si la mujer tiene antecedentes de cáncer de mama se efectúan a partir de los 35 años de edad. Las ecografías mamarias se ofrecen a pacientes menores de los 40 años de edad, los PAP en mujeres hasta los 64 años y la colocación de implantes a partir de los 13 a los 24 años de edad.

