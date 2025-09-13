Tráileres móviles de Salud Pública: horarios y prestaciones en la semana que inicia

Las unidades móviles de la Mujer, de la Embarazada, de Enfermedades Crónicas, de La Salud va a la Escuela y el Operativo Tucumán Mascotas del Ministerio de Salud Pública se ponen al servicio de la población en la Plaza San Miguel ubicada en la intersección de calles Cabrera y Charcas del 15 al 19 de septiembre de 9 a 13 horas.

Con el objetivo de mejorar la accesibilidad a la salud, detectar enfermedades de forma precoz y realizar controles generales, los tráilers llevarán su operativo sanitario a los vecinos, acercado a la gente las diferentes prestaciones con las que cuentan.

Se contará para el operativo con 5 tráilers que ofrecen diferentes prestaciones, entre ellas estudios de laboratorio, oftalmología, ginecología, obstetricia, ecografías, fonoaudiología, nutrición, psicología, pediatría, odontología, servicio social, entre otras.

La presencia del tráiler de Mascotas, el de Enfermedades Crónicas y el móvil de la Mujer posibilita que se realicen castraciones a animales, detección de patologías como diabetes e hipertensión, mamografías y Papanicolaou para la prevención y detección de cáncer de mama y de cuello de útero y además se realizan ecografías mamarias, mamografías y se colocan implantes anticonceptivos.

Las mamografías se realizan en la población de 40 a 70 años de edad y si la mujer tiene antecedentes de cáncer de mama se efectúan a partir de los 35 años de edad. Las ecografías mamarias se ofrecen a pacientes menores de los 40 años de edad, los PAP en mujeres hasta los 64 años y la colocación de implantes a partir de los 13 a los 24 años de edad.