Transformadores libres de PCB: beneficios y plan de control

En el marco de la supervisión y control de la infraestructura eléctrica en la provincia de Tucumán, la Gerencia de Energía Eléctrica del Ente Regulador de la Electricidad de Tucumán (ERSEPT) realizó un recorrido por los depósitos de materiales de la empresa de distribución eléctrica EDET. Este recorrido abarcó dos ubicaciones específicas: Dimater y Los Chañaritos, donde se lleva a cabo la inspección y verificación de todos los transformadores que se encuentran en estas instalaciones.

Durante esta actividad, se constató que no hay presencia de policlorobenceno (PCB) en los transformadores inspeccionados . Este hallazgo es significativo, dado que el policlorobenceno es un compuesto químico que ha sido objeto de preocupación ambiental y de salud pública. De hecho, en el año 2008, se implementó el “Programa de Eliminación de PCBs”, el cual tenía como objetivo declarado la erradicación de este tipo de refrigerantes en la provincia, logrando así que Tucumán sea considerada libre de PCB.

Desde la Gerencia de Energía Eléctrica del ERSEPT se destaca que, además de las inspecciones realizadas, existe un plan de control que se lleva a cabo de manera periódica. Este plan contempla la revisión de todos los líquidos que se utilizan para la refrigeración de los transformadores de energía eléctrica en la provincia. La implementación de estas medidas busca asegurar la seguridad y el cumplimiento de las normativas vigentes en materia de medio ambiente y salud.

En conclusión, los recientes controles realizados por el ERSEPT en los depósitos de EDET reflejan un compromiso con la seguridad y el bienestar de la población, así como con la protección del medio ambiente en la provincia de Tucumán.