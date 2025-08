Transporte público: reemplazarán el certificado de discapacidad por una tarjeta

Con la incorporación de 100 colectivos nuevos a la flota del transporte público, Jorge Berreta, vicepresidente de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat), analizó la situación del sector en Tucumán. El empresario anticipó la implementación de un sistema específico para personas con discapacidad, cuestionó al Concejo Deliberante por el proyecto de descuentos en la tarjeta SUBE y describió la situación de las empresas que afrontan una pérdida del 30% de pasajeros respecto al 2024.

El empresario confirmó que las nuevas unidades cero kilómetro, adquiridas con fondos estatales, ya están operativas en líneas interurbanas, y explicó que el sistema de pago para las empresas se realiza mediante débito automático sobre las compensaciones tarifarias. “El plan es de 36 meses, con un residual del 10% en la cuota 37”, detalló. Sobre los modelos elegidos, señaló que se diferencian de los que circulan en el AMBA, ya que presentan características más adecuadas para el contexto tucumano. “Si bien esos colectivos están entre un 5 y 10% más caros que los adquiridos para Tucumán, acá no funcionarían por cuestiones de infraestructura, por las calles, por las suspensiones neumáticas y distintas razones de mantenimiento que los hacen más caros en la preventiva mecánica”.

Berreta también advirtió sobre la situación legal del sistema de transporte. “En San Miguel de Tucumán estamos sin concesiones, sin la herramienta legal correspondiente. Si pudiéramos acceder a un crédito -sacando el contexto económico actual con lo resulta imposible acceder- no tenemos la herramienta legal para hacerlo, que es ser concesionario. Y en la provincia nos queda un año y medio de concesión”, expresó. Si bien reconoció un buen diálogo con la intendenta Rossana Chahla, cuestionó la intención de modificar el recorrido de las líneas interurbanas para alejarlas del microcentro. “Hasta el momento no se volvió a hablar del tema, pero nosotros tenemos una posición firme porque sabemos cuáles van a ser las consecuencias. No se trata de ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda”. En otras líneas, también criticó el proyecto del Concejo Deliberante que propone descuentos para quienes utilicen varios colectivos por día. “Alguien tendrá que costear ese descuento. No lo vamos a resolver las empresas porque bastante acción social y responsabilidad empresarial tenemos. Este sistema ha perdido el 30% de pasajeros en este año con respecto al año anterior, y hay miles de fuentes de trabajo detrás. Si lo propone el Concejo, tiene que tener cómo fondearlo”, remarcó.

Usuarios con discapacidad

Uno de los focos de preocupación de Aetat es el incremento de pasajeros que viajan con certificados de discapacidad presuntamente falsos. Berreta explicó que no hay datos precisos sobre cuántos son los beneficiarios reales, pero anticipó que trabajan junto al Gobierno de la provincia en una tarjeta para que pasajeros con discapacidad puedan viajar sin inconvenientes ni oportunistas en el medio. “Con este tema hay abusos de todo tipo y cada vez están involucradas más patologías. Hay gente con dos trabajos que viaja sin pagar porque tiene alguna discapacidad, y es un tema a resolver porque perjudica a todos. El costo sigue siendo el mismo para las empresas, por lo cual el valor del boleto tendrá que ser más importante y es lo que no pretendemos. Si hay una herramienta que es lógica para aquellos que tienen problemas de discapacidad, que no sea bastardeada y que no haya falsificaciones”, advirtió.

Tarifas y sistema de pago

Consultado por posibles aumentos del pasaje, Berreta sostuvo que, si bien la intención es no modificar la tarifa, la medida se revisa permanentemente en función de los aumentos de combustible y los acuerdos salariales. También se evalúa la cantidad mensual de pasajeros transportados, aunque descartó por el momento despidos o retiros voluntarios: “todo está en análisis constante”. Finalmente, anunció que el sistema de pago Independencia comenzará a implementarse progresivamente en las líneas rurales hasta diciembre, iniciando por la empresa Florida. Además, valoró los beneficios que incluye para los pasajeros que utilicen tarjetas bancarias: “El orgullo nuestro es que traemos promociones bancarias para que las puedan aprovechar nuestros usuarios. La instalación de Independencia fue una inversión privada y con tecnología de punta, y fuimos los primeros del interior del país en ser elegidos por Visa y Mastercard”.