Tras el reclamo de vecinos, la SAT habilitó un pozo estratégico en Tafí Viejo para mejorar el suministro de agua

Este jueves se llevó a cabo una visita técnica al pozo N.º 54, emplazado en Maipú 2400, destinada a supervisar tareas que mejorarán el abastecimiento de agua potable en diversos sectores de Tafí Viejo. La comitiva estuvo encabezada por Marcelo Caponio, presidente de Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), y contó con la presencia de concejales locales: Maximiliano Córdoba (presidente del Concejo Deliberante), Daniela Bravo, Jorge Llarul y Mario Carrizo.

Los trabajos realizados en el predio apuntan a optimizar la capacidad y la calidad del suministro para barrios como Colmena Norte, Villa Obrera, Centro, Oeste y otros sectores de la ciudad. Según informó la SAT, la intervención forma parte de una planificación provincial que busca atender deficiencias históricas en el servicio.

Durante la recorrida, Caponio señaló que el pozo N.º 54 integra un conjunto de obras impulsadas por la provincia bajo el mandato del gobernador Osvaldo Jaldo, con el propósito de garantizar agua potable suficiente y de calidad para los habitantes de Tucumán. En tanto, el presidente del Concejo Deliberante, Maximiliano Córdoba, destacó la celeridad de la respuesta institucional: recordó que desde el Concejo se elevó una nota a la SAT y que la empresa respondió en pocas horas, lo que, a su juicio, demuestra compromiso y permite afrontar problemas prolongados relacionados con el suministro.

Las obras en el pozo N.º 54 se inscriben en una estrategia más amplia de fortalecimiento de la infraestructura hídrica provincial. En los próximos días se espera la continuidad de tareas de puesta a punto y pruebas operativas para asegurar el funcionamiento óptimo y la distribución adecuada hacia los barrios beneficiados.