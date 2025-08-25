Trenes Argentinos: suspenderían el servicio de larga distancia a Tucumán

La empresa Trenes Argentinos Operaciones suspendería los servicios de pasajeros de larga distancia entre Buenos Aires - Rosario, Córdoba y Tucumán de la Línea Mitre.

Los días de suspensión de servicios

Retiro - Rosario 29, 30, 31 de Agosto y 1° de Septiembre

Retiro - Córdoba 31 de Agosto

Retiro - Tucumán 01 de Septiembre

Rosario - Retiro 30 - 31 de Agosto y 1° y 02 de Septiembre

Córdoba - Retiro 29 de Agosto y 02 de Septiembre

Tucumán - Retiro 29 de Agosto y 02 de Septiembre

La devolución del valor de los boletos sería del 100% para los pasajeros que ya tienen adquiridos los pasajes.

Al parecer, la suspensión de los servicios se debería (no por falta de locomotoras) sino por una obra que se está realizando en un puente ferroviario ubicado entre las estaciones Pueyrredón y Miguelete de la Línea Mitre. /Crónica Ferroviaria