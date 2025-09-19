Trenes a Tucumán: venta de pasajes y servicios para octubre

La venta de boletos para el servicio ferroviario hacia Tucumán ya se encuentra disponible. Los interesados pueden adquirir sus pasajes de forma presencial en la estación Mitre de San Miguel de Tucumán, ubicada en la calle Corrientes 1.015, en las boleterías habilitadas de estaciones intermedias (el listado completo está publicado en https://www.argentina.gob.ar/transporte/trenes-argentinos/boleterias-habilitadas) o bien mediante la plataforma web oficial.

Frecuencia y horarios

Para el mes de octubre, el tramo Buenos Aires–Tucumán opera con dos servicios semanales. Los trenes parten desde la terminal de Retiro los miércoles y domingos a las 21:10, mientras que desde la ciudad de Tucumán salen los martes y viernes a las 21:30.

Tarifas y clases

Las tarifas vigentes son las siguientes: primera $38.000; coche pullman $46.200; camarote doble $131.200. Los precios corresponden a los rangos de servicio anunciados y pueden variar si se realizan promociones o cambios tarifarios oficiales.

Estaciones en el recorrido

El servicio realiza detenciones en 21 estaciones a lo largo del trayecto. El itinerario incluye: Campana, Zárate, Baradero, San Pedro, San Nicolás, Rosario Sur, Rosario Norte, San Lorenzo, Andino, Serodino, Gálvez, Rafaela, Sunchales, Arrufó, Ceres, Pinto, Colonia Dora, Herrera, La Banda, Cevil Pozo y Alderetes.

Se recomienda a los pasajeros consultar con antelación la disponibilidad de plazas y las condiciones de viaje vigentes en la web oficial o en las boleterías habilitadas, especialmente ante posibles cambios de horario o servicio.