La semana cierra con diferentes condiciones del tiempo a lo largo del país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene alertas por lluvias fuertes en algunas localidades.

De esta forma, rige este viernes una alerta amarilla para zonas de las provincias de Río Negro, Chubut y Santa Cruz.

Alerta por lluvias fuertes

De acuerdo con el reporte del organismo, en zonas con alerta amarilla, “el área será afectada por lluvias de variada intensidad, algunas puntualmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm en 24 h, pudiendo ser superados de manera puntual”.

No se descarta la precipitación en forma de lluvia y nieve en las zonas más altas.

Recomendaciones del SMN por lluvias fuertes