La Secretaría Electoral Nacional, en coordinación con la Fiscalía Federal N.º 1, recibió aproximadamente setenta denuncias relacionadas con supuestas irregularidades en los comicios de Tucumán. Entre los hechos denunciados se señalan pagos a electores, entrega de bolsones y acarreo de votantes; denuncias que motivan diligencias e investigaciones para determinar su veracidad y eventual responsabilidad judicial, mientras las autoridades insisten en preservar el normal desarrollo del proceso electoral y garantizar la vigencia del sufragio secreto y libre.