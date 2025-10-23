Tucumán bajo alerta meteorológica por probabilidad de tormentas intensas

El inicio del fin de semana en la provincia de Tucumán se presentará con condiciones adversas: el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por la probabilidad de fuertes tormentas durante la tarde y la noche de este viernes.

El aviso oficial indica que el área estará afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas de carácter localmente fuerte. Estas condiciones podrán registrarse acompañadas de precipitaciones abundantes, ráfagas que puntualmente podrían alcanzar los 90 km/h, actividad eléctrica frecuente y la posibilidad de granizo. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, con la probabilidad de superarse de forma localizada.

Recomendaciones para la población:

No saques la basura; evitá que desechos obstruyan desagües y sumideros.

Evitá actividades al aire libre hasta que mejoren las condiciones meteorológicas.

No te refugies cerca de árboles ni postes de electricidad con riesgo de caída.

Para reducir el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

Estate atento ante la posible caída de granizo; protegé vehículos y cultivos si corresponde.

Informate continuamente por los canales oficiales y seguí las indicaciones de las autoridades.

Además, se aconseja tener lista una mochila de emergencia con linterna, radio a pilas, documentos, teléfono con batería cargada y elementos básicos para primeras necesidades.