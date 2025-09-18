Tucumán en alerta amarilla por viento zonda

Según informó nuestro meteorólogo del SMN, Jorge Noriega, “el área será afectada por viento Zonda, con velocidades estimadas entre 30 y 50 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h”. Además, alertó que “este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas”.

Pronóstico para Tafí del Valle

Pronóstico para San Miguel de Tucumán

Granizo en la tarde del jueves en San Pedro de Colalao