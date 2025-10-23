Tucumán está bajo alerta meteorológica por probabilidad de tormentas intensas
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso de nivel amarillo por precipitaciones previstas para la tarde y la noche del viernes.
El inicio del fin de semana en la provincia de Tucumán se presentará con condiciones adversas: el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por la probabilidad de fuertes tormentas durante la tarde y la noche de este viernes.
El aviso oficial indica que el área estará afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas de carácter localmente fuerte. Estas condiciones podrán registrarse acompañadas de precipitaciones abundantes, ráfagas que puntualmente podrían alcanzar los 90 km/h, actividad eléctrica frecuente y la posibilidad de granizo. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, con la probabilidad de superarse de forma localizada.
Recomendaciones para la población:
- No saques la basura; evitá que desechos obstruyan desagües y sumideros.
- Evitá actividades al aire libre hasta que mejoren las condiciones meteorológicas.
- No te refugies cerca de árboles ni postes de electricidad con riesgo de caída.
- Para reducir el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.
- Estate atento ante la posible caída de granizo; protegé vehículos y cultivos si corresponde.
- Informate continuamente por los canales oficiales y seguí las indicaciones de las autoridades.
Además, se aconseja tener lista una mochila de emergencia con linterna, radio a pilas, documentos, teléfono con batería cargada y elementos básicos para primeras necesidades.