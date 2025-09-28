Tucumán participará en una jornada masiva de castración en América Latina

El programa Tucumán Mascotas integrará una jornada internacional de castración organizada por Castralat. La responsable del programa, Florencia Rocha, explicó: “El día viernes, el programa Tucumán Mascotas va a participar de una jornada masiva de castración en América Latina. Para nosotros es un orgullo y también una gran responsabilidad representar a Tucumán”.

Además, agregó que la provincia "va a sumar todas las castraciones que realice ese día para lo que es Castralat, que organiza el día 4 de octubre, el Día Internacional de los Animales, una concientización sobre la necesidad de la castración masiva de animales".

Sobre el despliegue provincial, detalló: “Desde el programa vamos a participar con dos trailers, con 10 centros de atención animal y también con un quirófano compacto, en un trabajo articulado junto con el Ministerio de Salud, el Ministerio del Interior y la Secretaría General de la Gobernación. Así que todas las castraciones que realicemos el día viernes 3 —porque en Argentina la jornada se va a realizar el viernes 3; en el resto de América Latina se va a realizar el día sábado 4— van a participar 20 países y, en este caso, el programa Tucumán Mascotas del gobierno de la provincia de Tucumán, de nuestro gobernador Osvaldo Jaldo, va a representar los números de castraciones de Tucumán que se van a sumar al total de castraciones realizadas en Argentina”.

Rocha remarcó el acompañamiento institucional: “En este sentido, es importante decir que contamos siempre con el apoyo de nuestro gobernador, dado que las políticas públicas de nuestro programa llevan toda su atención a la salud de la familia, en la cual los animales se encuentran incluidos”.

Respecto a la supervisión de la jornada, señaló: “El programa que va a participar de la jornada de castración masiva el día viernes 3, organizado por Castralat, debe decirse que, en este caso, el coordinador de Argentina es la Facultad Nacional Arturo Jauretche, y quienes nos van a tutoriar y a controlar las castraciones que realicemos ese día serán el Observatorio de Vínculo Humano-Animal de la Facultad, así que para nosotros es una gran responsabilidad representar a la provincia en este evento de América Latina”.