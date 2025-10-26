Tucumán se destacó por su alta participación electoral
Según los datos publicados por la Secretaría Electoral de Tucumán, votó casi el 90% del padrón local.
En un país donde el debate público se centra en la preocupante merma de la participación electoral —con apenas el 66% del padrón dirigiéndose a las urnas—, la provincia de Tucumán contrasta notablemente: la Secretaría Electoral provincial informó este domingo que casi el 90% de los electores habilitados concurrió a votar, un dato que no solo sitúa a Tucumán por encima del promedio nacional en las legislativas 2025, sino que también plantea interrogantes sobre las particularidades locales, las estrategias de movilización y los factores sociales y culturales que explican por qué, en este territorio, la obligación cívica se ha percibido y ejercido con mayor intensidad.