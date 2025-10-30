Tucumán tendrá fluctuaciones térmicas durante los próximos días

Durante las próximas jornadas, la provincia de Tucumán atravesará un marcado vaivén térmico: el Servicio Meteorológico Nacional pronostica que el fin de semana la máxima llegará a 30 °C, mientras que el ingreso de un frente frío al inicio de la semana traerá lluvias y una notable caída de las temperaturas, obligando a la población a preparar abrigo y a estar atenta a la evolución del estado del tiempo.

Estimaciones para las próximas jornadas