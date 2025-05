Tucumán tiene una peligrosidad sísmica moderada

El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) posee en su sitio un mapa de “amenaza sísmica” en Argentina. El mapa se actualizó por primera vez en 40 años en 2022 y muestra la peligrosidad sísmica.

“El nuevo mapa de Peligrosidad Sísmica de Argentina es el resultado de casi 7 años de trabajo incorporando todos los datos sismológicos registrados en las últimas décadas, procesados a través de metodologías complejas y actuales para la estimación de la Amenaza. El estudio incluye información sobre la magnitud máxima, la tasa de sismicidad, el tipo de falla geológica, y la profundidad e influencia de las diferentes zonas sísmicamente activas, respecto de cada punto del país. Esto significa que 2 localidades distintas e inclusive 2 domicilios diferentes en una misma localidad, pueden tener valores distintos de Peligrosidad Sísmica”, señalan en el sitio del Inpres.

El mapa de la amenaza sísmica en Argentina

Desde su primera versión en 1964, el mapa de Amenaza Sísmica ha sido actualizado en 1972, 1977, 1983 y 2022.

Este último contiene toda la información sismológica de Argentina y países limítrofes desde 1471 hasta el 31 de diciembre de 2019. La versión que se ve hoy en la página implicó un proceso bastante extenso y complejo.

La metodología para calcular la peligrosidad sísmica se dificulta significativamente para Argentina, ya que este es el octavo país con mayor extensión del mundo, y donde coexisten diferentes ambientes y circunstancias sismotectónicas a lo largo y ancho de toda la región, agrega el estudio.

El Mapa de Peligrosidad Sísmica de Argentina contiene una estimación estadística de las aceleraciones o intensidades máximas del movimiento del suelo que pueden ocurrir en cada punto de Argentina, medido en un intervalo de tiempo en años y asignándole una Probabilidad de Excedencia.

Este mapa muestra una distribución gradual de colores y no existen Zonas Sísmicas, lo cual es una de las grandes diferencias respecto del Mapa de Zonificación Sísmica vigente de Argentina. que contempla 5 Zonas Sísmicas, desde la Zona 0 (Peligrosidad muy reducida) hasta la Zona 4 (Peligrosidad muy elevada).

Qué lugares tienen más riesgo de un terremoto en Argentina

Las aplicaciones del mapa están enfocadas en la identificación de las regiones de Argentina que tienen mayor Amenaza Sísmica de la conocida, para así poder aunar esfuerzos nacionales y provinciales en incrementar el monitoreo sísmico de manera que los sistemas de respuesta a la emergencia puedan funcionar correctamente.

En este sentido, es de gran importancia aumentar el monitoreo sísmico principalmente en las provincias de Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Córdoba, Tierra del Fuego, Santa Cruz y Buenos Aires. Otra de las aplicaciones inmediatas que tiene el nuevo mapa es en los estudios de Amenaza Sísmicas realizados para puntos estratégicos de Argentina como: represas hidroeléctricas, centrales nucleares, diques de cola y zonas potenciales de deslizamientos de laderas, entre otros.

Cabe aclarar que este mapa finalizado en noviembre del 2022 no está aún en vigencia en lo que respecta a su inclusión en el Reglamento Argentino para Construcciones Sismorresistentes.

El mapa actualmente vigente de Zonificación Sísmica, que aparece en el Reglamento INPRES-CIRSOC 103 Parte I, es el que debe ser aplicado hasta que el nuevo mapa sea adaptado e incorporado a una nueva versión actualizada del Reglamento. Uno de los objetivos del Inpres es profundizar en el análisis y en las herramientas de adecuación que deben emplearse, para que el nuevo mapa de amenaza pase a ser utilizado en los futuros reglamentos de construcción sismorresistente de Argentina a través de las diferentes etapas de control, debate y discusión pública.

Las proyecciones a futuro sobre este nuevo mapa, incluyen la obtención de resultados de amenaza sísmica para la Antártida Argentina e Islas de la Atlántico Sur, la incorporación de nueva información sismológica y geológica, su actualización en periodos regulares de aproximadamente 10 años, y su implementación adaptada a los Códigos de Construcción Sísmica de Argentina.

San Juan y Mendoza son las provincias con mayor probabilidad que otras de sufrir un terremoto.

Por caso, en la provincia de Buenos Aires se produjo un leve crecimiento de la amenaza sísmica en función de “los antecedentes de eventos” de ese tipo y “un mayor conocimiento geológico del territorio nacional”, según informó el Inpres en 2023.

Con mayor actividad, se vio también un leve aumento en Santa Fe y Córdoba.

¿Es lo mismo Riesgo, Amenaza, Peligrosidad y Peligro Sísmico?

Es cierto que en la lectura cotidiana muchas veces las diversas fuentes de información los utilizan como sinónimos; sin embargo, en algunos casos existen diferencias muy importantes.

Las palabras Amenaza y Peligrosidad son realmente sinónimos. En una forma simplificada, el concepto de ambas refiere a la aceleración máxima que puede tener el movimiento del suelo generado por un terremoto, considerando un intervalo de tiempo determinado y un porcentaje de certeza.

Por otra parte, Peligro y Riesgo también son sinónimos, pero su significado considera la combinación de Amenaza con Vulnerabilidad Sísmica. El Riesgo Sísmico contempla tanto el factor natural, como todas las vulnerabilidades estructurales y sociales en relación a la emergencia sísmica.

Es por estas definiciones que un lugar con mayor Peligrosidad Sísmica (por ejemplo, la ciudad de San Juan) puede tener menor Riesgo Sísmico que otras localidades (como la ciudad de Santiago del Estero o el noreste de la provincia de Salta).

¿Cuál es el lugar sísmicamente más seguro del país? (o con menos Riesgo Sísmico)

Aquel que se encuentra en el interior de una vivienda, edificio o estructura que cumple con el Reglamento para Construcciones Sismorresistentes INPRES-CIRSOC 103, independientemente de la zona en la que se encuentre. Si usted se encuentra en una construcción sismorresistente siempre estará sísmicamente más seguro que en una construcción que no lo es, independientemente de la Amenaza Sísmica.

¿Qué significan Probabilidad de No Excedencia y Probabilidad de Excedencia?

La Probabilidad de No excedencia refiere a la probabilidad que existe, según los cálculos, de que no se supere cierto umbral o valor establecido. Por otro lado, la Probabilidad de Excedencia es lo opuesto al concepto anterior y tiene en cuenta la probabilidad de que un resultado calculado pueda ser superado. Por ejemplo, la aceleración máxima de suelo para la ciudad de Córdoba para un periodo de 50 años con un 10% de probabilidad de excedencia (o lo que es lo mismo 90% de probabilidad de no excedencia), es de 0.14g, siendo “g” la aceleración de la gravedad (981 cm/s2).

Mapa de zonificación sísmica en Argentina

El mapa de zonificación sísmica en la Argentina “tiene 5 sectores del cero a 4 en orden creciente de peligro sísmico”.

Desde el Inpres agregaron en este mapa información sobre la magnitud máxima, profundidad e influencia de las diferentes zonas sísmicamente activas en Argentina, respecto de cada localidad.

De esta manera, para cada ciudad o punto del país se pueden obtener todos los cálculos de aceleraciones, espectros y períodos de recurrencia sísmica necesarios para confeccionar los códigos de construcción que requiere la ingeniería de estructuras.

El sur de San Juan y el norte de Mendoza, incluyendo sus ciudades capitales, son las áreas del país con mayor peligrosidad sísmica, de categoría “muy elevada”. En el mapa están identificadas en rojo con el número 4. Las zonas circundantes, de color anaranjado y con el número 3, comprenden el centro de Mendoza, el norte y este de San Juan, el oeste de La Rioja, una pequeña parte del noroeste de San Luis, de peligrosidad “elevada”. También aplica este nivel aplica también para otro punto del norte del país, en un sector del sureste de Jujuy y centro de Salta, así como una pequeña área al suroeste de Tierra del Fuego. Peligrosidad “moderada” (2) se encuentra un largo corredor que se extiende desde el norte de Salta y Jujuy hasta una porción del noreste de Chubut, pasando por la totalidad de Tucumán y de Catamarca, el resto de la provincia de La Rioja, el oeste de Córdoba, el norte de San Luis, el centro-sur de Mendoza y la zona cordillerana de Neuquén y Río Negro. También gran parte del centro y norte de Tierra del Fuego. De peligrosidad “reducida” (1) se extiende desde la frontera que une Salta, Formosa y Chaco hasta el oeste y sur de Santa Cruz. De un extremo al otro, pasa por el oeste de Santiago del Estero, toda la franja central de Córdoba, el sur de San Luis y de Mendoza, el oeste de La Pampa, el este de Neuquén, gran parte del oeste de Río Negro y Chubut y un sector del este de Tierra del Fuego. En esta zona están incluídas las ciudades de Santiago del Estero, Córdoba, Neuquén y Río Gallegos. El resto del país, más alejado de la Cordillera de los Andes, permanece en una situación de peligrosidad “muy reducida”. También están en este nivel de riesgo casi la totalidad de Formosa y Chaco, el este de Santiago del Estero, de Córdoba, de La Pampa, de Río Negro, de Chubut y de Santa Cruz, incluyendo las ciudades de Formosa, Resistencia, Santa Rosa, Viedma y Rawson.

Fuente La Voz