Último sábado de agosto: calor y posibles tormentas en Tucumán

Este sábado 30 de agosto se despide con clima templado en San Miguel de Tucumán. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una temperatura máxima de 26°C y condiciones que irán cambiando con el correr del día.

Durante la mañana el cielo estará parcialmente nublado, pero por la tarde se espera la llegada de tormentas aisladas, con probabilidad de precipitaciones que podrían extenderse hasta la noche. El viento soplará desde el sudoeste con velocidades de entre 13 y 31 km/h.

De cara al domingo, el panorama será más fresco y nublado: la mínima será de 10°C y la máxima no superará los 16°C, marcando un notable descenso respecto al día anterior.

