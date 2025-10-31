La terminal de ómnibus de Bariloche fue el escenario de un operativo de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) que impidió la partida de un micro escolar hacia Villa La Angostura.

Durante los controles, uno de los choferes asignados a un contingente de 48 estudiantes que participaban de un viaje educativo registró 0,17 gramos de alcohol por litro de sangre, según confirmó la CNRT. El resultado activó el protocolo vigente para estos casos, lo que obligó a posponer la salida y designar de inmediato a otro conductor habilitado.

La noticia fue confirmada por fuentes del organismo que destacó la rápida intervención de los inspectores para apartar al chofer y garantizar la seguridad de los pasajeros.

El procedimiento se realizó antes del inicio del viaje, de acuerdo con la normativa que regula el transporte de menores y contingentes especiales en todo el país. De este modo, la máxima autoridad nacional de control evitó poner en riesgo a los 48 alumnos y sus acompañantes.

El resultado del test de alcoholemia se encuadra en la política de tolerancia cero implementada para el transporte público y de carga.

Toda detección de alcohol en sangre implica la inmediata inhabilitación temporal del conductor como lo establece la legislación en materia de seguridad vial. La CNRT labró el acta de infracción correspondiente y la unidad quedó fuera de servicio hasta que se asignó un chofer en condiciones reglamentarias.

Las autoridades de la CNRT informaron que el operativo en Bariloche forma parte de una estrategia de control intensificada durante la temporada alta de viajes estudiantiles y turísticos en la Patagonia.

Según informó el portal LMNeuquén, solo en lo que va del año, la delegación regional ya realizó más de 80.000 controles a vehículos de carga y transporte de pasajeros. Estas inspecciones incluyen la comprobación de documentación, revisión técnica de las unidades y testeos de alcoholemia a los conductores.

El equipo de la CNRT enfatizó la importancia de reforzar estas medidas especialmente en destinos turísticos donde convergen contingentes educativos, como Bariloche, Neuquén y Comodoro Rivadavia.

La CNRT subrayó que la política de alcoholemia cero no admite excepciones en ninguna jurisdicción y se orienta a reducir la incidencia de accidentes vinculados al consumo de alcohol u otras sustancias entre choferes profesionales. Además, se recuerda que el incumplimiento de la normativa implica no solo la inhabilitación, sino también sanciones administrativas para la empresa responsable del servicio.

El procedimiento que se activó en la terminal de Bariloche es el mismo que rige en todo el territorio nacional. Cuando un test detecta cualquier nivel de alcohol en sangre en conductores profesionales, el chofer es retirado de inmediato y reemplazado por otro habilitado. La CNRT explicó ue la unidad solo puede retomar el servicio una vez que se restablecen todas las condiciones de seguridad y legalidad.

La entidad reiteró que los operativos sorpresa continuarán tanto en terminales como en rutas nacionales de toda la región sur, con el propósito de sostener altos estándares en el transporte de pasajeros. Las autoridades prevén que, a medida que avance el calendario turístico y educativo, se mantenga la frecuencia de estos controles para minimizar riesgos. / Infobae