En la ciudad de Las Talitas, el concejal Miguel Ramos ha tomado la iniciativa de promover un nuevo enfoque dentro del ámbito educativo, que se destaca por su singularidad en el contexto político local. En un gesto que rememora las acciones del presidente Javier Milei durante su período como diputado nacional, Ramos ha decidido destinar parte de su salario a reconocer el esfuerzo y la dedicación de los estudiantes más destacados de la comunidad.

Recientemente, Ramos anunció su intención de premiar a aquellos alumnos que demuestren un rendimiento académico excepcional. Para participar, los estudiantes deben inscribirse a través de un mensaje de WhatsApp y presentar sus calificaciones sobresalientes. El concejal expresó su motivación al afirmar: "Quiero incentivar el compromiso con la educación y celebrar sus logros", subrayando así el valor que otorga a la formación académica y al esfuerzo de los jóvenes.

En este contexto, se ha establecido una convocatoria especial para los abanderados de la Bandera Nacional en las escuelas y colegios secundarios de Las Talitas durante el mes de agosto. Aquellos estudiantes que cumplan con este requisito tendrán la oportunidad de recibir una Distinción y un Premio de $100.000, un incentivo significativo que busca fomentar la excelencia educativa. Los interesados tienen plazo hasta el 15 de agosto para formalizar su inscripción.

La propuesta, que ha generado interés en la comunidad, plantea un nuevo panorama en la relación entre la política y la educación, invitando a los jóvenes a participar activamente y a reconocer sus logros académicos en un entorno que tradicionalmente ha estado más enfocado en la retórica política que en el apoyo directo a la educación.

El concejal viene haciendo este tipo de donaciones de su salario a instituciones de Las Talitas, como al Cuartel de Bomberos Voluntarios o a la iglesia.