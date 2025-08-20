Ayer por la mañana, un adolescente de 13 años fue internado en el Hospital de Niños tras ser víctima de un episodio de violencia por parte de sus compañeros dentro del aula donde asiste a clases en la Escuela Técnica N° 2 “Obispo Colombres”. El padre del joven declaró ante Los Primeros que su hijo presentó golpes en la cabeza y el rostro y que lo llamó desde el horario escolar pidiendo auxilio. Al llegar al establecimiento, encontró al adolescente en estado de shock, en la preceptoría, con señales visibles de violencia.

Según continúa su relato, las autoridades escolares negaron inicialmente respuestas claras sobre lo ocurrido. El padre señaló que su hijo viene sufriendo episodios de bullying por parte de algunos compañeros y que este no sería el primer ataque. Ante las reiteradas solicitudes de intervención, la familia afirma no haber recibido una solución concreta por parte de la escuela. Las autoridades educativas del establecimiento aún no se pronunciaron respecto al episodio.

En una rueda de prensa, la directora del Hospital del Niño Jesús, Dra. Inés Gramajo, confirmó las lesiones descriptas y precisó que el menor permanece en observación por un traumatismo encéfalo craneano leve y otros traumatismos en la cabeza. Además, informó que continúa en la guardia del hospital y está recibiendo contención psicológica mientras se evalúa su evolución clínica.