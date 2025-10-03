Un menor dejó una ciudad sin luz tras un accidente y su padre tuvo que pagar $74 millones

El domingo 14 de septiembre Río Gallegos amaneció sin luz y así permaneció durante varias horas: una camioneta que era conducida por un menor de edad chocó contra una columna de hormigón de 15 metros de altura e impactó en todo el sistema eléctrico. Esta semana el padre del joven se presentó a pagar más de $74 millones, el costo de la reparación que llevó adelante la empresa estatal.

Fuentes oficiales confirmaron que el padre del joven que manejaba la camioneta -y esa madrugada también viajaba en el vehículo- se presentó voluntariamente en las oficinas de Servicios Públicos Sociedad del Estado, SPSE para afrontar los daños ocasionados por el choque, en los que figuran la columna de cemento de doble terna de 33 kilovolts que fue arrancada de cuajo y dejó sin luz a más de 133 mil habitantes.

“Nosotros preparamos un informe e íbamos a iniciar una causa penal, pero la persona responsable del vehículo se presentó voluntariamente, pagará la totalidad de los gastos que tuvo la empresa, y se acogió a un plan de pagos”, confirmó Matías Cortijo, presidente de la empresa estatal de energía.

Por su parte, el Juzgado de Faltas aplicó una multa de $2 millones dado que el vehículo era conducido por un menor de edad. Los materiales, las horas de trabajo del personal, la contratación de una grúa especial, el pago a Camuzzi por provisión de gas para la reserva fría y la energía no facturada alcanzó un costo de $74.597.974,87 millones de pesos.

Desde SPSE, advirtieron acerca de la importancia de “evitar este tipo de hechos, que muchas veces están vinculados a consumos no permitidos u otras conductas riesgosas”, señalaron, ya que este tipo de accidentes, además de poner en riesgo vidas, “generan un grave perjuicio económico y operativo para la empresa, afectando la vida cotidiana de todos los vecinos, al dañar la infraestructura pública como el sistema eléctrico”.

El accidente

El accidente se produjo a las 6.51 de la mañana del domingo 14 de septiembre, luego que una camioneta embistiera contra el poste de 15 metros de cemento ubicado en la calle 22, entre las calles 1 y Edwin Frank Beeher del Barrio San Benito, pero debido al peritaje policial sobre el siniestro, el personal de redes eléctricas recién pudo iniciar las tareas de reparación a partir de las 11:00 AM.

Varias horas llevó poner en marcha la reserva fría de la Central Eléctrica Río Chico, que se produjo recién a las 13:00 para lo cual fue necesario proveerla del combustible de gas que suministra la empresa Camuzzi. Recién a las 20.30 hs la totalidad de la ciudad recuperó otra vez la energía eléctrica.

Ese día se activó un protocolo de emergencia que movilizó a alrededor de 40 trabajadores de distintas áreas, para restituir el suministro eléctrico, que debieron llevar adelante 12 horas de tareas ininterrumpidas. Se debió contratar una grúa especial para remover la torre caída.

“El reemplazo definitivo de la columna demandará más tiempo”, afirmó y agregó: “Habrá que excavar, instalar una nueva fundación y reponer la estructura de hormigón”. “Ese trabajo está previsto para fin de año o inicios de 2026, con cortes programados de entre cuatro y cinco horas”, adelantó el funcionario. / La Nación