Una empresa suspendió a 60 operarios tras lanzar los caramelos "No hay plata"

Alrededor de 60 trabajadores de la empresa Marengo S.A., dedicada a la producción alimenticia en Rafaela, recibieron estos días una notificación de suspensión sin goce de haberes, medida que regirá desde el 14 al 27 de julio. Este anuncio ha generado diversas reacciones en la comunidad local y dentro del sector alimenticio, dado que la empresa ha estado en el ojo público por su reciente éxito comercial.

A principios de año, la firma adquirió notoriedad por la viralización de sus caramelos "No hay plata", en una clara alusión a la famosa frase de cabecera del presidente Javier Milei. Este producto no solo se convirtió en un símbolo de la empresa, sino que también reflejó un contexto socioeconómico particular que resonó entre los consumidores.

Según el documento firmado por el Área Legal de la firma, la suspensión se fundamenta en "fuerza mayor y falta de trabajo no imputable al empleador", y se inscribe en los artículos 218 a 221 de la Ley de Contrato de Trabajo. Esta argumentación sugiere que la empresa enfrenta dificultades que no pueden ser atribuidas a su gestión interna, lo que plantea un dilema sobre el equilibrio entre los derechos de los trabajadores y las realidades económicas de la empresa.

Entre los motivos, la compañía argumenta una «situación económico-financiera particularmente adversa» a raíz de la caída en las ventas y un siniestro que provocó la pérdida de mercadería en sus depósitos, refiriéndose a los daños causados por la tormenta de principio de año. Este contexto pone de manifiesto las complicaciones que enfrentan muchas empresas en el sector alimenticio, donde la volatilidad del mercado puede tener consecuencias directas sobre la operación y la estabilidad laboral.

Además, la empresa informa que se encuentra en proceso de reunir la documentación para iniciar un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) ante el Ministerio de Trabajo. Este procedimiento es una herramienta que permite a las empresas gestionar situaciones de crisis, aunque su implementación puede ser compleja y generar tensiones entre las partes involucradas.

Desde el Sindicato de la Alimentación, sin embargo, advierten que la medida fue arbitraria y adoptada sin sustento formal. También denunciaron que la comunicación a los trabajadores fue realizada por WhatsApp, mientras que el sindicato no fue notificado formalmente. Este aspecto de la comunicación genera preocupación sobre el manejo de las relaciones laborales y la necesidad de mantener un canal de diálogo adecuado entre la empresa y sus empleados.

Al respecto, hay prevista una audiencia en el Ministerio de Trabajo el martes próximo, donde se espera que ambas partes expongan sus argumentos y se busque una solución que contemple los derechos de los trabajadores y las necesidades empresariales.

Caramelos "No hay plata"

Los caramelos "No hay plata" se volvieron virales en redes sociales tras anunciarse su lanzamiento a principios del 2025. Son caramelos duros, libres de gluten, surtidos, con un sabor frutal y un toque ácido. Este fenómeno no solo refleja una estrategia de marketing innovadora, sino que también ha capturado la atención del público en un momento donde la conexión emocional con los productos alimenticios es más importante que nunca.

En esa oportunidad, la marca había anunciado en su lanzamiento en redes sociales: “LA BOMBA DEL VERANO. Al mal tiempo, buena cara! Sacá una sonrisa y endulzá tu día con los caramelos "No Hay Plata" de Marengo!”. Este tipo de mensajes refuerza la imagen de la compañía y su capacidad de adaptarse a las circunstancias cambiantes del mercado.

Las compras de los caramelos se realizan -hasta el momento- con la empresa Marengo y vienen en una caja con 24 bolsas, las cuales contienen 100 unidades de 400 gramos. Este formato ha sido bien recibido por los consumidores, lo que demuestra que a pesar de los desafíos, la empresa ha logrado posicionar sus productos de manera efectiva en el mercado.