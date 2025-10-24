Una fuerte granizada afectó a Tafí Viejo
El violento temporal se presentó en las primeras horas de la noche de este viernes.
Nota en proceso…
Tafí Viejo: se viene la “Peña del Limón”
El espíritu del Festival Nacional del Limón regresa a Villa Mitre con una jornada cargada de música, danza y tradición. El domingo 9 de noviembre, desde las 13:00, se vivirá una gran peña con artistas locales y nacionales, comidas típicas y todo el calor taficeño.
En allanamientos por un robo secuestran drogas y aprehenden a una pareja por narcomenudeo
En dos viviendas incautaron, en detalle, 66 ravioles de cocaína, 17 bagullos de marihuana, una balanza digital y más de $100 mil, entre otros elementos vinculados a la venta de sustancias prohibidas.
Tras el reclamo de vecinos, la SAT habilitó un pozo estratégico en Tafí Viejo para mejorar el suministro de agua
La perforación situada en Maipú 2.400 suministra agua a los barrios Colmena Norte, Villa Obrera y zonas aledañas
