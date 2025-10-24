Tafí Viejo: se viene la “Peña del Limón” El espíritu del Festival Nacional del Limón regresa a Villa Mitre con una jornada cargada de música, danza y tradición. El domingo 9 de noviembre, desde las 13:00, se vivirá una gran peña con artistas locales y nacionales, comidas típicas y todo el calor taficeño.