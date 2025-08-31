El fenómeno, que ocurrió alrededor de las 18, fue registrado por los propios vecinos con sus teléfonos celulares y rápidamente se viralizó en redes sociales.

Las autoridades confirmaron que 15 viviendas resultaron afectadas en Monte Redondo. Tanto el intendente local como personal de Defensa Civil municipal y provincial trabajaron en la zona para evaluar los daños y brindar asistencia a las familias damnificadas.

El temporal no se limitó a Santa Rosa. Según trascendió, fenómenos similares con caída de granizo también se registraron en Los Troncos, Lavalle y Las Cañas, además de Guayamba, en el departamento El Alto.

Defensa Civil informó que continúan las tareas de relevamiento para determinar la magnitud total de los perjuicios ocasionados en la infraestructura, la producción agrícola y los bienes personales de los vecinos.

Las autoridades instaron a la población a informar cualquier situación de riesgo y recordaron que la coordinación entre municipios y organismos provinciales será clave para asistir de manera integral a los afectados.

/Contexto