Usurpaciones: el Gobierno anunció que recuperó más de mil hectáreas de tierras fiscales
Se dio a conocer, a través de un informe elaborado por la Fiscalía de Estado de Tucumán, el proceso de recuperación de inmuebles fiscales en manos indebidas
En un acto celebrado en Casa de Gobierno, el gobernador Osvaldo Jaldo encabezó la presentación del informe de la Fiscalía de Estado sobre tierras fiscales recuperadas, con el que se dio a conocer el proceso de restitución de inmuebles públicos en manos indebidas. El documento detalla que, en un año y nueve meses de gestión, se recuperaron 428 hectáreas y que otras 500 hectáreas se encuentran en trámite, además de 145 hectáreas recientemente incorporadas.
Jaldo destacó el trabajo conjunto de la Fiscalía de Estado y los organismos provinciales y afirmó: “Queríamos mostrar una primera etapa de lo que venimos haciendo en la recuperación del patrimonio de todos los tucumanos”. Señaló que hubo usurpaciones que afectaron diques, accesos a sitios turísticos y zonas privilegiadas, y sostuvo que la acción fue posible gracias a “decisión política, respaldo institucional y transparencia”.
El gobernador afirmó además: “Para tomar estas decisiones hay que tener las manos limpias. No vamos a encubrir a nadie, ni de adentro ni de afuera del gobierno. Se terminó la impunidad en Tucumán”, y remarcó que el cuidado del patrimonio es una responsabilidad compartida: “La provincia es de todos. Acá vivimos nosotros, nuestros hijos y nuestras futuras generaciones. Tenemos que cuidarla entre todos”.
La Fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls, afirmó que es la primera vez que el organismo visibiliza públicamente su tarea: “Agradecemos esta oportunidad de mostrar nuestra tarea, que forma parte de un proceso más amplio de recuperación patrimonial”. Advirtió sobre ocupaciones ilegales en reservas naturales, espacios comunitarios y zonas turísticas, y calificó el informe como “el inicio de un cambio cultural”, reiterando que “lo que es del Estado es de todos”.