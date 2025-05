El transporte público en Argentina se encuentra en un punto crítico, ya que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) ha anunciado un paro nacional de colectivos para el próximo martes 6 de mayo. Esta decisión responde a la insatisfacción del gremio en relación con las negociaciones salariales que, hasta el momento, no han logrado un acuerdo satisfactorio con las cámaras empresarias del sector.

El paro programado afectará tanto los servicios urbanos como los suburbanos de corta y media distancia, lo que podría generar importantes complicaciones para la población que depende del transporte público para sus desplazamientos diarios. En un país donde este medio de transporte es vital para la movilidad de miles de trabajadores, la paralización de los colectivos el martes próximo se anticipa como una jornada difícil, en la que muchos se verán obligados a buscar alternativas para llegar a sus lugares de trabajo.

En particular, en la provincia de Tucumán, la UTA local ha confirmado su adhesión al paro, lo que significa que no habrá circulación de colectivos en la región durante esa jornada. Esta situación plantea un desafío no solo para los pasajeros habituales, sino también para las autoridades que deberán gestionar la repercusión de esta medida en el tránsito y el empleo.

Así, el pronóstico para el martes 6 de mayo se vislumbra tenso, con la esperanza de que la negociación pueda avanzar antes de que la paralización se lleve a cabo.